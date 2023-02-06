Depremden etkilenen Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da vatandaşlar, akşamı binaların olmadığı boş alanlarda yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremler 10 farklı şehirde hissedildi.

Korku ve panikle kendilerini dışarı atan Malatyalı vatandaşlar ise, deprem anından itibaren binaların olmadığı boş alanlarda yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışıyor.

Depremzedelerden Salih Arslan, “Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah beterinden saklasın. Şu an evimin durumunu bilmiyorum. İlk depremle birlikte dışarı çıktım. Evimin yıkılıp yıkılmadığını bilmiyorum. Belediye başkanımızdan ricamız, acil ihtiyacımızı olan seyyar bir tuvaletin yapılmasıdır” diye konuştu.

 
 

Kaynak: İHA

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