Bursa'da gençlerin otomobil bagajında hayatları riske atan yolculuğu

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 2 genç gidecekleri yere otomobilde yer olmadığı için bagaja oturarak ulaşmak istedi. Ancak o anlarda hem gençlerin hem trafikte bulunan diğer kişilerin hayatının riske atılması tepki çekti.

Son Güncelleme:

Bursa'da 2 kafadar gencin otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç gidecekleri yere otomobilde yer olmadığı için bagajda gitmeye karar verdi.

Kendi canlarını tehlikeye atan 2 kafadar, ellerine aldıkları darbuka ile de yaşadıkları anı şenlendirmek istedi. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğuna arka koltukta oturan arkadaşları da eşlik etti. Giden aracın kapasını açarak, alkış tutmaya çalıştı.

Bir süre böyle giden gençler trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sokak röportajında Erdoğan'ı öven adamı ağzından öpmeye çalıştı Sokak röportajında Erdoğan'ı öven adamı ağzından öpmeye çalıştı
Can Atalay’a doğum günü sürprizi Can Atalay’a doğum günü sürprizi
İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı
Pes dedirten anlar: İstanbul'da hastaneye giden yolu kesip halay çektiler Pes dedirten anlar: İstanbul'da hastaneye giden yolu kesip halay çektiler
TBMM Genel Kurulu’nda ‘sarı şemsiye’ tartışması TBMM Genel Kurulu’nda ‘sarı şemsiye’ tartışması
Türkiye'nin afet gerçeği: '24 milyon binanın yüzde 70'i riskli' Türkiye'nin afet gerçeği: '24 milyon binanın yüzde 70'i riskli'
Bitlis’te yüzlerce tonluk kaya blokları karayoluna düştü Bitlis’te yüzlerce tonluk kaya blokları karayoluna düştü
Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı
Küçük çocuğun 'Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun' sorusuna yanıtı gündem oldu Küçük çocuğun 'Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun' sorusuna yanıtı gündem oldu
Göç eden Leylek sürüsü görüldü Göç eden Leylek sürüsü görüldü
Hatay'da depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi! Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi!
Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi
ÇOK OKUNANLAR
Tarih verildi: Cep telefonlarına büyük zam yolda Cep telefonlarına büyük zam yolda
'CHP'de heyecan yüksek': Kim, hangi bakanlıkla anılıyor? Kim, hangi bakanlıkla anılıyor?
Son anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı kaç? Son anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı kaç?
Oran verdiler: Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim sonucu tahmini Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim sonucu tahmini
Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı: 'Artacağını düşünüyorum' Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı