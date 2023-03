Can Atalay’a doğum günü sürprizi

Gezi davası bahanesiyle hapishanede tutulan 7 kişiden biri olan Avukat Can Atalay'ın dostları 47. doğum günü için bir sürpriz yaptı. Atalay'ın arkadaşları, dostları, akrabaları Maçka Parkı'nda bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. "Sen bizim Can'ımızsın iyi ki doğdun" ve "Her felaketin haklı çıkardığı doğayı, bilimi ve meslek etiğini savunan Gezi tutsaklarına selam olsun" yazılı pankartların açıldığı toplantıda tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılması istendi.