Can Atalay’a doğum günü sürprizi

Gezi davası nedeniyle hapishanede tutulan yedi kişiden biri olan Can Atalay’a 47. doğum günü nedeniyle bir sürpriz hazırlandı. Atalay’ın dostları, arkadaşları, yakınları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek doğum gününü kutladı.

Son Güncelleme:

Gezi davası bahanesiyle hapishanede tutulan 7 kişiden biri olan Avukat Can Atalay'ın dostları 47. doğum günü için bir sürpriz yaptı. Atalay'ın arkadaşları, dostları, akrabaları Maçka Parkı'nda bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. "Sen bizim Can'ımızsın iyi ki doğdun" ve "Her felaketin haklı çıkardığı doğayı, bilimi ve meslek etiğini savunan Gezi tutsaklarına selam olsun" yazılı pankartların açıldığı toplantıda tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılması istendi.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı
TBMM Genel Kurulu’nda ‘sarı şemsiye’ tartışması TBMM Genel Kurulu’nda ‘sarı şemsiye’ tartışması
Türkiye'nin afet gerçeği: '24 milyon binanın yüzde 70'i riskli' Türkiye'nin afet gerçeği: '24 milyon binanın yüzde 70'i riskli'
Bitlis’te yüzlerce tonluk kaya blokları karayoluna düştü Bitlis’te yüzlerce tonluk kaya blokları karayoluna düştü
Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı
Küçük çocuğun 'Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun' sorusuna yanıtı gündem oldu Küçük çocuğun 'Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun' sorusuna yanıtı gündem oldu
Göç eden Leylek sürüsü görüldü Göç eden Leylek sürüsü görüldü
Hatay'da depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi! Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi!
Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi
Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti
Su uzmanı profesör uyardı: 'Yaz ayları kolay geçmeyecek' Su uzmanı profesör uyardı: 'Yaz ayları kolay geçmeyecek'
Şırnak'ta bahar beklerken kar geldi Şırnak'ta bahar beklerken kar geldi
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'
Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti Ahmet Ercan, “Deprem olursa hiç şaşırmam” dedi, o bölgeye dikkat çekti
Erdoğan'ın listesi ortaya çıktı: Bakanların nereden aday olacağı belli oldu! Erdoğan'ın listesi ortaya çıktı: Bakanların nereden aday olacağı belli oldu!
CHP'de hareketli günler: Kılıçdaroğlu, A Takımı'nı kabineye hazırlıyor! CHP'de hareketli günler: Kılıçdaroğlu, A Takımı'nı kabineye hazırlıyor!