İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı

Vatandaş TV kanalının yaptığı bir sokak röportajından sosyal medyada paylaşılan kesit herkesi ağlattı. 15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, babasının kendilerini terk ettiğini ve annesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. İktidar partisinden şikayet eden genç "Bunlar gitsin artık" ifadelerini kullandı. Muhabirin "bir hedefin ya da hayalin var mı?" sorusunun ardından gözyaşlarına boğulan genç, orada bulunan bir adamı da ağlattı. Röportajı izleyenler de gözyaşlarını tutamadı.