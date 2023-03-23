İzleyenlerin boğazı düğümlendi: 15 yaşındaki çocuk ağladı, herkesi ağlattı
Vatandaş TV isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajı, izleyenlerin boğazını düğümledi. 15 yaşında olduğunu söyleyen çocuk "Anneme bakmak için çalışmak zorundayım" dedi.
Vatandaş TV kanalının yaptığı bir sokak röportajından sosyal medyada paylaşılan kesit herkesi ağlattı. 15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, babasının kendilerini terk ettiğini ve annesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. İktidar partisinden şikayet eden genç "Bunlar gitsin artık" ifadelerini kullandı. Muhabirin "bir hedefin ya da hayalin var mı?" sorusunun ardından gözyaşlarına boğulan genç, orada bulunan bir adamı da ağlattı. Röportajı izleyenler de gözyaşlarını tutamadı.
Son Güncelleme:
AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!