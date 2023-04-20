Bursa'da dalgın şoför yaşlı kadına çarptı!

Bursa’da dalgın taksi sürücüsü halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı.

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Bursa merkez Yıldırım ilçesinde güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde yaşlı bir kadın, halk otobüsünden inip caddenin karşısına yaya geçidinden geçmek istedi.

Bu esnada gaza basan taksi sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Hemen frenleyerek duran şoför ve çevredekiler yaşlı kadının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale ederken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa
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