Bayram sofralarına dikkat

Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, Ramazan Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Vatandaşların porsiyona çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Kubilay, "Kişilerin dikkat etmesi gerekenler tabii ki de sarmalar, dolmalar, tatlılar olacak. Bu süreçte bir anda yemek yemeye başlamamalarını öneriyoruz. Yani öğün olarak en azından iki ana öğün bir ara öğün olarak yapabilirler. Çünkü Ramazan'da oruç tutan kişilerde uzun süreli bir açlık vardı ve eğer çok öğünlerle sofraları doldurarak karşılamaya çalışırlarsa kan şekeri dengesizlikleri yaşayabilirler. Bu yüzden az az bir beslenme modelini yani porsiyonları küçülterek kullanabilecekleri bir beslenme modelleri önerebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA