Bayram sofralarına dikkat

Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, bayram sofralarında bir anda yemek yenmemesini tavsiye ederek, "Porsiyonları küçültün" dedi.

Son Güncelleme:

Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, Ramazan Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Vatandaşların porsiyona çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Kubilay, "Kişilerin dikkat etmesi gerekenler tabii ki de sarmalar, dolmalar, tatlılar olacak. Bu süreçte bir anda yemek yemeye başlamamalarını öneriyoruz. Yani öğün olarak en azından iki ana öğün bir ara öğün olarak yapabilirler. Çünkü Ramazan'da oruç tutan kişilerde uzun süreli bir açlık vardı ve eğer çok öğünlerle sofraları doldurarak karşılamaya çalışırlarsa kan şekeri dengesizlikleri yaşayabilirler. Bu yüzden az az bir beslenme modelini yani porsiyonları küçülterek kullanabilecekleri bir beslenme modelleri önerebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa'da açık artırmayla alıcı buldu Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa'da açık artırmayla alıcı buldu
Antika merakı evi müzeye çevirdi Antika merakı evi müzeye çevirdi
Bayram öncesi çekme helva mesaisi: Sabah saatlerine kadar üretim yapıyorlar Bayram öncesi çekme helva mesaisi: Sabah saatlerine kadar üretim yapıyorlar
"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi nedeniyle ihraç edilen Tezcan Durna, üniversiteye döndü "Barış İçin Akademisyenler" bildirisi nedeniyle ihraç edilen Tezcan Durna, üniversiteye döndü
Polisten bayram tatili yolundaki sürücülere hayat koruyan hatırlatmalar Polisten bayram tatili yolundaki sürücülere hayat koruyan hatırlatmalar
'Vizontele' Kocaeli'de gerçek oldu: 'Motor da yok' 'Vizontele' Kocaeli'de gerçek oldu: 'Motor da yok'
Bayramda uzun yola çıkacaklara hayati uyarı: 'Kontrolleri ihmal etmeyin' Bayramda uzun yola çıkacaklara hayati uyarı: 'Kontrolleri ihmal etmeyin'
Anadolu Yakası'nda etkili olan sis böyle görüntülendi Anadolu Yakası'nda etkili olan sis böyle görüntülendi
Deprem bölgesinden yayın yapan muhabir gözyaşlarını tutamadı Deprem bölgesinden yayın yapan muhabir gözyaşlarını tutamadı
1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi
Sadako'nun bin turna kuşlu origami dileği Türk depremzedelere Sadako'nun bin turna kuşlu origami dileği Türk depremzedelere
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında artış Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında artış
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği isimler ortaya çıktı
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı