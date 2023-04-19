Bayram öncesi çekme helva mesaisi: Sabah saatlerine kadar üretim yapıyorlar

Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen, coğrafi işaretli Kastamonu çekme helvası, Ramazan Bayramı'nda damakları tatlandıracak.

Kastamonu'daki imalathanelerde, Ramazan Bayramı öncesinde talebin arttığı çekme helva için sabah saatlerine kadar mesai harcanıyor. Ustalar, elle çektikleri çekme helvaları, bayramda damakları tatlandırması için paketliyor.

Kaynak: İHA