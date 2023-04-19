"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi nedeniyle ihraç edilen Tezcan Durna, üniversiteye döndü

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni ve Doç. Dr. Tezcan Durna, Barış için Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladığı için 2017’de KHK ile ihraç edilmiş olduğu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki görevine 6,5 yıl sonrasında geri döndü.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni ve Doç. Dr. Tezcan Durna, Barış için Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığı için 2017'de KHK ile ihraç edildiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki görevine 6,5 yıl sonra geri döndü. Durna, "Politik iklim değişmeye, mevcut iktidar kan kaybetmeye başladı. Bunu da devlet bürokrasisinin içinde en çok manipülasyona açık hale getirilen hukuk bürokratları görüyorlar değişimin olmakta olduğunu. İklimi koklayanlar yavaş yavaş olması gerekeni yapabilmeye başladılar belki bir ihtimal. Herkes Godot'yu bekler gibi seçimi bekliyor. İster üniversitede kalmaya devam edelim ister yürütmeyi durdurma çıksın ve tekrar üniversitenin dışına çıkalım mücadele bitmeyecek" dedi.

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