Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay’ın Akbez ilçesinde bulunan Akbez Çayı'nın yer altına akmaya başladığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Hatay’ın Akbez ilçesinde depremler sonrasında Akbez Çayı'nda yaşanan değişiklik görenleri hayrete düşürdü. Kendi yatağında devam eden suyun bir anda yer altına inmesine bölgede yaşayan vatandaşlar bir anlam veremezken, olaya belediye ekipleri el attı. Akarsu yatağının fay hattına döküldüğünü tahmin eden yetkililer, iş makinaları ile yeniden suyu farklı bir yatağa yönlendirdi. Bu sayede çayın suyu farklı bir su yatağına karışarak, yeryüzünde akışına devam etti. Uzun bir süre yerin altına akan suyun nereye gittiği ise merak konusu oldu.

Köy sakinlerinden Celal Arı, “Yıllardır akan bir su. Yağışın ve mevsimin durumuna göre akıyor. Akarsuyun kesildiğini söylediler. Arkadaşlar gidip bakmış, suyun battığını, ilerden çıktığını belirttiler. Çıkan su ise bulanık olarak çıkmış” dedi.

Muzaffer Özer adlı vatandaş ise 70 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Depremden dolayı böyle olabilir. Dün de yürüyerek gideyim dedim, damla su olmadığını gördüm. Bir arkadaş geldi, suyun yer altına kaçtığını söyledi. Benim çocukluğum burada geçti. Böyle bir hadiseyle karşılaşmadım” dedi.

Kaynak: İHA

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