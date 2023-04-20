Mersin'deki yangın yeri dron ile görüntülendi

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti.

Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Nazmi Çelikkaya (30), soğutma çalışması yaptığı sırada tavanın çökmesiyle göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelikkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelikkaya'nın babasının da emekli bir itfaiyeci olduğu, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Öte yandan büyük madde zararın da meydana geldiği yangın yeri dron ile havadan görüntülendi. Dron görüntülerinde yangının meydana geldiği yerdeki yıkım ve hasar gözler önüne çıktı. Bu arada yangın sırasında içeride bulunduğu değerlendirilen kayıp 4 kişinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: İHA