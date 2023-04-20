Bu kahvehanede vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kahvehanede yıllardır vefat eden müşterilerin fotoğrafları çerçevelenerek duvara asılıyor.

Niksar ilçesinde tarihi çarşıda bulunan kahvehane ilginç geleneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kahvehanenin müdavimleri vefat ettiğinde fotoğrafı çerçevelenerek duvara asılıyor. 1970'li yıllardan itibaren süregelen bu uygulamayla kahvehanenin duvarları müdavimlerin fotoğrafıyla doldu. Yaklaşık 200 kişinin fotoğrafının asılı olduğu kahvehaneye gelenler, geleneğin devam etmesini istiyor.

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