Bakan Tekin Okulların Açılmasına Günler Kala Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 9 Eylül itibarıyla başlayacak yeni eğitim ve öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, bir süredir kamuoyunda tartışma yaratan ve geçtiğimiz yıl yürürlükten kaldırılmasına rağmen 'sınıf temsilcisi' adı ile birçok okulda uygulanmaya devam eden sınıf anneliği sisteminin yasaklandığını belirtti.

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Bakan Tekin Okulların Açılmasına Günler Kala Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklandı - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl onaylanan yeni müfredat düzenlemesinin ilk kez yürürlüğe gireceği 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi 9 Eylül itibarıyla başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için bu hafta başlayan uyum programının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 81 ilindeki okullara 4 farklı talimatın iletildiğini belirterek, bu yıl atılacak adımların özetini geçti.

SINIF ANNELİĞİ YASAKLANDI

Okullara kayıt aşamasında idari görevlilerin ücret talep etmesi üzerine başlayan tartışmalar hakkında konuşan Tekin, hiçbir velinin bu tür talepleri karşılamaması ve kayıt işlemleri için para talep eden okulları şikayet etmesi gerektiğini belirtti. Tekin, "Hiçbir okul yöneticisinin, 'Kayıt için ücret talep ediyorum' deme yetkisi yoktur," diyerek bu tür taleplerin yasal olmadığını vurguladı. Tekin, "Okul müdürlerimizin, velilerden böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanırken, okullarda uzun süredir tartışma konusu haline gelen 'sınıf anneliği' sistemine ilişkin de kesin ifadeler kullandı.

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