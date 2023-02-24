Adıyaman’da depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti!
Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi hayatını kaybetti.
Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü.
48 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
"TARİFSİZ BİR ACI"
48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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