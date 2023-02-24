Adıyaman’da depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti!

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

Son Güncelleme:
><

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü.

48 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

"TARİFSİZ BİR ACI"

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Elazığ'da ağır hasarlı binalara 'naylon şeritli' önlem! Elazığ'da ağır hasarlı binalara 'naylon şeritli' önlem!
Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi
Adıyamanlı depremzede: Çocuklarımız çok üşüyor, bu insanlar çoğu kez çorba bile bulamıyor Adıyamanlı depremzede: Çocuklarımız çok üşüyor, bu insanlar çoğu kez çorba bile bulamıyor
'Depremde hayatını kaybeden kızım, evcilik oynuyoruz sanıyordu' 'Depremde hayatını kaybeden kızım, evcilik oynuyoruz sanıyordu'
Deprem anında herkes kaçışırken o kedisini alıp öyle çıktı Deprem anında herkes kaçışırken o kedisini alıp öyle çıktı
Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı
Gamze Taşcıer, deprem bölgesinden Fahrettin Koca'ya seslendi: 'Personelinizi gönderin' Gamze Taşcıer, deprem bölgesinden Fahrettin Koca'ya seslendi: 'Personelinizi gönderin'
Hatay'da hasarlı evlerin içi drone ile görüntülendi Hatay'da hasarlı evlerin içi drone ile görüntülendi
Depremzedelere yardım yollayan çocuk: 'Bu benim en sevdiğim çantam' Depremzedelere yardım yollayan çocuk: 'Bu benim en sevdiğim çantam'
Depremzede, kefen bulmakta güçlük çektiğini anlattı: Bacımı battaniyeyle gömdük Depremzede, kefen bulmakta güçlük çektiğini anlattı: Bacımı battaniyeyle gömdük
Türkiye kayıplarını uğurluyor: Depremde hayatını kaybeden Yasemin Eren'den geriye izleyenleri duygulandıran görüntüleri kaldı Depremde hayatını kaybeden Yasemin Eren'den geriye izleyenleri duygulandıran görüntüleri kaldı
İşte Şehir Hastanesi gerçeği: Afet bölgesinde fırsatçılara 'dayanışma kantini' ile yanıt Afet bölgesinde fırsatçılara 'dayanışma kantini' ile yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak
'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli 'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli
AFAD beklenen depremler için ilk kez büyüklük açıkladı AFAD beklenen depremler için ilk kez büyüklük açıkladı
Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?' dedi Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?'