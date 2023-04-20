Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 bina çöktü, 418 kişi hayatını kaybetti. Buruk bir şekilde Ramazan Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti. Ayrıca bir mezarın kenarına bırakılan ayıcık da dikkat çekti. 4 yaşındaki Nil Ölçer de yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya ile dedesi Zafer Yürk'ün mezarını ziyaret etti.

Kaynak: İHA