Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar

Adana’da Ramazan Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden yakınlarının şeker ve ayıcık bırakması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da 11 bina çöktü, 418 kişi hayatını kaybetti. Buruk bir şekilde Ramazan Bayramı'nı karşılayan hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti. Ayrıca bir mezarın kenarına bırakılan ayıcık da dikkat çekti. 4 yaşındaki Nil Ölçer de yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya ile dedesi Zafer Yürk'ün mezarını ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem

Benzer Videolar

Bu kahvehanede vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor Bu kahvehanede vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor
Bursa'da dalgın şoför yaşlı kadına çarptı! Dalgın şoför yaşlı kadına çarptı!
Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi
Mersin'deki yangın yeri dron ile görüntülendi Mersin'deki yangın yeri dron ile görüntülendi
Bayram sofralarına dikkat Bayram sofralarına dikkat
Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa'da açık artırmayla alıcı buldu Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa'da açık artırmayla alıcı buldu
Antika merakı evi müzeye çevirdi Antika merakı evi müzeye çevirdi
Bayram öncesi çekme helva mesaisi: Sabah saatlerine kadar üretim yapıyorlar Bayram öncesi çekme helva mesaisi: Sabah saatlerine kadar üretim yapıyorlar
"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi nedeniyle ihraç edilen Tezcan Durna, üniversiteye döndü "Barış İçin Akademisyenler" bildirisi nedeniyle ihraç edilen Tezcan Durna, üniversiteye döndü
Polisten bayram tatili yolundaki sürücülere hayat koruyan hatırlatmalar Polisten bayram tatili yolundaki sürücülere hayat koruyan hatırlatmalar
'Vizontele' Kocaeli'de gerçek oldu: 'Motor da yok' 'Vizontele' Kocaeli'de gerçek oldu: 'Motor da yok'
Bayramda uzun yola çıkacaklara hayati uyarı: 'Kontrolleri ihmal etmeyin' Bayramda uzun yola çıkacaklara hayati uyarı: 'Kontrolleri ihmal etmeyin'
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı