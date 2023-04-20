Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda büyük hüzün

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da mezarlıklar bayram öncesinde ziyaret edildi.

Hatay'da yaşayan ya da farklı illerden yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, gün boyu Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gün boyu ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu.

Kaynak: İHA