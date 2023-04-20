Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda büyük hüzün
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay’da mezarlıklarda büyük hüzün yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da mezarlıklar bayram öncesinde ziyaret edildi.
Hatay'da yaşayan ya da farklı illerden yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, gün boyu Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Gün boyu ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu.
Kaynak: İHA
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