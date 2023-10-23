10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hassa ilçesi de enkazın büyük kısmının kaldırıldığı ilçelerden birisi. İlçenin Akbez Mahallesi’nde 10 katlı bir bina iş makinesiyle yıkıldı.

Yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi. Binanın yerle bir olmasıyla vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı! Genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı!
İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı, paniğe yol açtı! İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı!
İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi
Antalya'da iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! İki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı binanın yıkılma anı kamerada Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı binanın yıkılma anı kamerada
Eski eşini bıçakladı, linç edilmekten son anda kurtarıldı Eski eşini bıçakladı, linç edilmekten son anda kurtarıldı
Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi
Yıkılan evinin yerine yeni yuva kurmak isteyen depremzedeye 400 bin TL’lik moloz engeli Yıkılan evinin yerine yeni yuva kurmak isteyen depremzedeye 400 bin TL’lik moloz engeli
Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Köprüde yürüyen kadın denize düştü Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Köprüde yürüyen kadın denize düştü
Bursa'da kameralara yansıdı, gören şaşkına döndü! Kameralara yansıdı, gören şaşkına döndü!
Batman'da tesadüfen bulundu, tarih fışkırdı: Tam 3 bin yıllık! Tesadüfen bulundu, tarih fışkırdı!
Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı! O anlar kamerada Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı!
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti MasterChef'te elenen isim belli oldu
Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında dikkat çeken karar: Adli Tıp'a sevk edildiler Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında dikkat çeken karar
CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek CHP’de 100. yıl affı: İhraç edilenler geri dönebilecek