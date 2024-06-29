Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar

Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, belirli burçların 70 yaşından fazla yaşadığı ortaya çıktı. Bu bulgu, burçların yaşam süresi üzerindeki potansiyel etkilerini anlamamıza yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, farklı burçların yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemek için geniş çaplı bir çalışma yürüttüler. Sonuçlar, bazı burçların diğerlerine göre daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğunu ortaya koydu.

İşte uzun yaşama potansiyeli olan o 3 burç!