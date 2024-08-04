Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber: Artık Gönül Rahatlığıyla İşten Ayrılabilirsiniz

Çalışanların elini patronlar karşısında güçlü kılacak yeni düzenleme geldi. Artık işçiler o durumda da kıdem tazminatı alabilecek.

HalkTV’de yer alan habere göre, Yeni düzenlemelerle birlikte kıdem tazminatı koşulları esnetiliyor. Artık kendi isteğiyle işinden ayrılan çalışanlar da belirli şartları sağladıklarında kıdem tazminatı alabilecekler. Bu düzenleme, işçilerin kariyer seçimlerinde daha özgür olmasını ve iş gücü piyasasında esnekliği artırmayı hedefliyor.

Geçmişte daha iyi bir iş imkânı bulduklarında tazminatsız ayrılma endişesi yaşayan çalışanlar, bu düzenlemeyle artık tazminat haklarından mahrum kalmayacaklar. İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle resmileşen bu yenilikler, belirli şartları karşılayan çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında tazminat alabilmelerini sağlıyor.