MasterChef’te Sinirler Gerildi, Ortalık Karıştı: Bir Yarışmacı Bıçağına Davrandı!

Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye‘de büyük bir gerginlik yaşandı. Yarışmacı Deniz, yarışmacı Ayşe ile tartıştı. Deniz, Ayşe’nin elinden bıçağı aldığını söyledi. Ortalık bir anda gerildi.

TV8’in sevilerek izlenen programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayımlandı. Emre, takımının motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Ruh ve motivasyon açısından hiçbir eksiğimiz yoktu. Eşleşmeleri doğru yaptığımı düşünüyorum, hata yapmadığımı düşünüyorum. Ancak dün takımım için yeterli katkıyı veremedim ve kaybettim. Bu bireysel bir oyundu, takım çalışması gerektirmiyordu. Biz güçlü bir ekibiz ve bu dokunulmazlığı kazanacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi değerlendirdik ve iyi koordine olup, Mavi Takım’dan en fazla iki kişinin potada olmasını hedefliyoruz. Takımıma güveniyorum ve performanslarından memnunum" ifadelerini kullandı.

Muratcan ise eleme adayı olması hakkında şunları söyledi: "Şu anda adalet veya başka bir şey düşünmek için erken olduğunu düşünüyorum. Bu durumu, tabağım kaybettiği için yazıldım olarak değerlendiriyorum. Eğer bir sonraki aşamaya geçersem moralimin bozulacağını biliyorum. Koalisyonlar veya stratejiler oluştuğunu düşünmek için henüz erken. Tabağım kaybetti, bu yüzden yazıldım. Şu an için bu durumu böyle görüyorum. İlk hafta kimse potaya gitmek istemez. Soğukkanlı kalmaya çalışacağım ve potadan çıkacağıma inanıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem