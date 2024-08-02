Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulamasında çalışmalarda sona gelindi. Uygulamanın devreye girmesi sonrası yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan da veremeyecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan verenlerin kimlik ve yetki bilgilerinin doğrulanmasını sağlayacak. Sistem ile sahte ve aldatıcı ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlıyor. EİDS'nin ikinci fazı, 15 Eylül 2024'te uygulamaya girecek ve 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulaması olmadan ilan verilemeyecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek” dedi.



Kaynak: İHA