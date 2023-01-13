Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş

Çay, Türk mutfağındaki en sevilen içeceklerden. Canan Karatay tarafından yapılan açıklama çok şaşırttı. Çay içerken dikkat edilmesi gereken önemli bir uyarı var. Eğer yemek sırasında çay içiyorsanız üzgünüz ama o çayı zehre dönüştürüyorsunuz. İşte çay içerken bilmeniz gereken uyarılar.

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Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş

Çay en sevdiğimiz içeceklerdendir. Ancak dikkat edilmezse çay en büyük zehir olabiliyor. Bir çok uzman çayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

CANAN KARATAY'DA UYARMIŞTI

TGRT Haber ekranlarında, Ekrem Açıkel'le Gündem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde açıklamalarda bulunmuş ve çayla ilgili dikkat çeken bir uyarıyı paylaşmıştı.

Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş - Resim : 1

'YEMEKTEN SONRA ÇAY İÇİLMEZ'

Demir emilimini azalttığı gerekçesiyle Karatay, yemekten sonra çay içilmemeli uyarısında bulundu. Yine yaygın bir alışkanlık olan yemekten sonra maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını aktardı. Bozulan ağız tadı için kaya tuzu gargarası yapılmasını tavsiye eden Karatay, kaya tuzunun şeker yeme isteğini azalttığını aktardı. Hazır şuruplu, kremalı kahveler konusunda ise Karatay, 'En sağlıklı kahve sade Tük kahvesidir' dedi.

 CANAN KARATAY YİNE HAKLI ÇIKTI

Canan Karatay'ın açıklamaları her ne kadar birilerini kızdırmış olsa da yine haklı çıktı.. Canan Karatay'a benzer bir açıklamaya yapan Dyt. İpek Ağaca, çay tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Canan Karatay'ı haklı çıkaran o açıklamaya ilişkin detaylar

Çayı yemekten en az 1 saat sonra için


Yemekten en az 1 saat sonra tüketilen çay ve kahvenin demir emilimini etkilemediği bilinmektedir. Peki demir yeteri kadar alınamaz veya vücut tarafından kullanılamazsa ne olur?

Demir eksikliğinde anemi dediğimiz kansızlık oluşabilmektedir. Anemi, ülkemizde çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Ekonomik durum, beslenme alışkanlıkları ve daha pek çok etken kansızlığın meydana gelmesinde rol almaktadır.


Tabi bu etkenlerden biri de çaya olan düşkünlüğümüz diye düşünüyorum.


Demir eksikliğine dayalı kansızlıkta, renk solukluğu, halsizlik, yürüyüş ve hareketlerde isteksizlik, efora tahammülsüzlük görülmektedir.

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Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş
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