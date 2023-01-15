Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun

Şiddetli kabızlık sorunu çekiyorsanız imdadınıza harika bir tarif yetişecek. Yoğurt ve zeytinyağı kürü meğer kabızlık sorununa çare oluyormuş.

Haber7'de yer alan bilgilere göre; Zeytinyağı ve yoğurdu karıştırarak tüketmek kabızlık sorununu önlüyormuş.

Peki nasıl hazırlanacak?

Malzemeler

3 yemek kaşığı ev yoğurdu

3 çay kaşığı çörekotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak 3 çay kaşığı çörekotu havanda dövülerek ezilir. Burada çörekotunu ezmek şart değildir zira ezmeden de yapabilirsiniz ancak ezildiği takdirde daha hızlı verim alacağınız da kesindir. Sonrasında ayrı bir kaba 3 yemek kaşığı yoğurdu alın. Ardından havanda ezdiğiniz çörekotu ve zeytinyağını da ekleyerek bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Elde edilen karışımı her öğünden 20 dakika önce kadar tüketerek kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Bu karışımı tükettikten sonra üzerine 1 bardak su içmeniz gerekmektedir. Bu karışımı yaklaşık 15 gün kadar düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ancak 15 günün ardından en az 15 gün kadar ara vermeniz gerekmektedir. 15 günlük bekleme süresinin ardından yine 15 gün kadar uygulayabilirsiniz.

KABIZLIĞA KARŞI ETKİLİ BİR FORMÜL DAHA

Öte yandan kabızlık sorununu ortadan kaldıracak bir yöntem daha bulunuyor. Gerçek Gündem'in derlediği bilgilere göre; Kuru kayısı ve 1 bardak sıcak su yeterli oluyor.

Kuru kayısı + Sıcak su kürünün tarifi;

5 adet kuru kayısı 1 bardak sıcak suyun içerisine konulur.

Beş dakika kadar bekletilir.

Su biraz ılıdıktan sonra içilir. Kayısılar yenilir.

Sabaha kabızlık sorunundan eser kalmayacaktır.