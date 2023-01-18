Bu işi gerçekten iyi biliyorlar.. Aslında kuru fasulye böyle pişirilmeliymiş

Balkan ülkelerinde genelde kuru fasulye güveçte pişiriliyor. Güveçte pişirilen kuru fasulye çok daha lezzetli oluyor.

Özellikle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki restoranlarda kuru fasulye güveçte servis ediliyor. Üzerine de Üsküp köftesi ekleniyor.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de en sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Güveçte kuru fasulye Atatürk'ün sofrasından hiç eksik olmazdı.

Peki güveçte kuru fasulye nasıl pişirilir?

Milliyet'te yer alan bir içerikte kuru fasulye pişirirken bilinmesi gerekenler anlatıldı. Kuru fasulye genelde gaz yapan bir yiyecektir. Bu nedenle bir süre ılık suda fasulyeleri bekletmek gerekiyor. Ayrıca yemeği pişirirken bir tutam karbonat ve bir tutam kimyon eklemek gerekmektedir.

Kuru fasulye malzemeleri

Kuru fasulye yapmak için şu malzemeler kullanılır;

· 1 buçuk su bardağı kuru fasulye

· 1 adet soğan

· 1 diş sarımsak

· 1 adet kabuğu soyulmuş domates

·Yarım çay bardağı sıvı yağ

· 1 yemek kaşığı tereyağı

· 1 yemek kaşığı domates salçası

· 1 yemek kaşığı biber salçası

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 çay kaşığı karabiber

· 1 çay kaşığı pul biber

· Sıcak su

Kuru fasulye nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsak ufak ufak doğranır. Tencereye önce sıvı yağ, kızdıktan sonra da tereyağı eklenir. Ardından; soğan ve sarımsak konulur ve kavrulur. Kabuğu soyulmuş domates küp küp kesilir ve tencereye eklenir. Bu karışıma domates ve biber salçası da eklenir. 1 gün önceden suda bekletilmiş kuru fasulyeler eklenir ve kavrulur. Tuz ve baharatlar eklenir. Kuru fasulye ne çorba gibi çok sulu ne de susuz bir lapa gibi olmalıdır. Sıcak su, malzemenin boyunu 3 parmak geçecek kadar konmalıdır. Gerekirse pişerken sıcak su eklenebilir. Kaynayana kadar altı açık olacak şekilde pişer. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte; düdüklü tencerede ise 30 dakika, normal bir tencerede pişiyorsa 45 dakika-1 saat kadar pişirilir. Güveç tenceresinde yapmak ayrı bir lezzet katacaktır.

Güveç tenceresinde pişen kuru fasulye çok daha lezzetli olmaktadır.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Güveçte pişmiş kuru fasulye yemeğinin yanına yakışacak en iyi lezzet pirinç pilavı ve köftedir. Salata olarak ise karışık salata yapabilirsiniz.