Fırınlarda satılanlardan farksız... Çıtır çıtır simit böyle pişirilebiliyor

Simit fiyatları uçmuş durumda. Bazı yerlerde 6 TL bazı yerlerde 9 Türk lirası... Peki evde simit yapılamaz mı? İşte evde simit yapmanın püf noktaları

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Fırınlarda satılanlardan farksız... Çıtır çıtır simit böyle pişirilebiliyor

Simit, Türk mutfağında en çok sevilen lezzetlerdendir. Özellikle kahvaltıda severek tükettiğimiz simit şimdilerde fiyatı en yüksek yiyeceklerden.

Fırınlardaki fiyatları cep yakıyor.

Evde yapmak ise biraz zahmetli. Ancak şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sayesinde evde kendi simidinizi yapabileceksiniz

Tek yapmanız gereken bu ölçülere göre hareket etmek.

SİMİT TARİFİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER;

İhtiyaç duyulan malzemeler;

1 adet yumurta
2 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı süt
Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 çay bardağı su
1 çay bardağı pekmez
1 kase susam

Nasıl yapılır?

*Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın.

*Yumurta ve şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

*Tuz ve un ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Fırınlarda satılanlardan farksız... Çıtır çıtır simit böyle pişirilebiliyor - Resim : 1

*Yaklaşık 20 dakika yoğurduktan sonra en az bir saat beklemeye alın.

*Hamurunuzun üzerini kapamayı unutmayın.

*Kurumaması için nemli bez kullanmanızı öneririz.

*Dinlenen hamurunuzdan eşit ölçülerde bezeler çıkarın.

*Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın.

*Ardından uçlarını birleştirin.

*Susamları biraz kavurup soğumaya bırakın.

*Pekmezi sulandırıp şekil verdiğiniz hamuru önce pekmeze sonra susama bulayıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

*Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Evet bu tarif sayesinde gevrek sokak simidini yapabileceksiniz.

İsteğinize göre malzemeleri artırabilir ve 1 tepsi yerine 2 tepsi simit yapabilirsiniz: Çünkü 1 tepsi asla yetmemektedir.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem

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