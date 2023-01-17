Kanal D'de neler oluyor? En çok izlenen dizide flaş değişiklik

Kanal D ekranlarında yayınlanan TV dizisi 'Üç Kız Kardeş' için flaş karar. Kadroya yeni oyuncular dahil olacak. Kanal D'nin son kararıyla ilgili işte ayrıntılar

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Kanal D'de neler oluyor? En çok izlenen dizide flaş değişiklik

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisi rakiplerini ezip geçmeye devam ediyor. İki sezondur reyting rekorları kıran 'Üç Kız Kardeş' dizisinin bu sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

İddialara göre dizi bu sezon sonuna kadar devam edecek. Haziran ayında sezon finali yapacak 'Üç Kız Kardeş' dizisinin gelecek sezonda devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kanal D'de neler oluyor? En çok izlenen dizide flaş değişiklik - Resim : 1

İDDİALARI ÇÜRÜTEN GELİŞME

Bazı haber sitelerinde 'Üç Kız Kardeş' dizisinin final yapacağına yönelik iddialar ortalıkta dolaşmıştı. Ancak bu iddialar Kanal D'nin son hamlesiyle çürüdü.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

TV100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; İnci ve Ali Gündoğdu’nun patronu olduğu Süreç Film’in imza attığı dizinin bu akşam yayınlanacak 35. bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Reyting rekortmeni diziye başarılı oyuncu Lara Domaç katılıyor. Domaç, “Üç Kız Kardeş’te Bella rolüne hayat verecek ve Fatih’in (Hakan Atalay) Almanya’dan gelen kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

KATILIM DEVAM EDECEK

Öte yandan 'Üç Kız Kardeş' dizisinin kadrosuna önümüzdeki bölümlerde başka oyuncuların da katılması bekleniyor. Bu kapsamda yapım şirketinin oyuncu seçimi de sürüyor. Hikayede nasıl bir değişiklik yaşanacak şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda

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