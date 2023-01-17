Yoğurdu taş gibi yapmanın sırrı.. Yoğurtçuların tekniğiyle

Dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri olan yoğurdun tüm faydalarından yararlanmak için ev yapımı yoğurt tüketmek gerekiyor.

Ev yapımı yoğurtlar özellikle son 3 yıldır tercih edilen yoğurtlar arasında yer alıyor. 2020 yılında başlayan evlere kapanma kabusu sonrasında bir çok kişi doğala yönelmişti.

Evde yoğurt yapanların iki büyük sıkıntısı var. Yoğurdun sulanması ve tam kıvam almaması. İşte bu sorunu ortadan kaldıracak bazı bilgileri sizler için derledik.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarif sayesinde artık evde sizlerde taş gibi yoğurt mayalayabileceksiniz. Bilgileri not edin ve arkadaşlarınızın da yararlanması için onlarla paylaşın.

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMA İÇİN MALZEMELER VE YOĞURDUN TARİFİ

Evde mayalayacağınız yoğurdun sütü çok önemlidir. Eğer bu süt yağlıysa yoğurt daha güzel olur ve daha iyi tutar. Yoğurt yapacağınız süt hazır olmamalı. Hazır sütten yapılan yoğurdun tutma olasılığı düşüktür.

Eğer yoğurdu koyun, keçi gibi hayvanların sütünden yapacaksanız bu hayvanların sütünden yapılan yoğurtların sert oldukları unutulmamalı. Yoğurt mayalama da kullanılan yoğurdun doğal bir yoğurt olması gerekir. Bu mayayı evinizin yakınında bulunan bir yoğurtçudan ya da bir sütçüden temin edebilirsiniz.

Süt mayalanırken içine şeker katarsanız bu mayalanmayı hızlandırırsınız. Tuz katarsanız da yoğurdun ekşimesini önlersiniz. Mayalayacağınız sütün mutlaka soğuğa yakın ılık olması gerekir. Parmağınızla dokunarak sütün sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.

Yoğurt yapacağınız kaba mayalamak için bir kaşık yoğurt attıktan sonra bu kaşığı sütün içinde biraz gezdirin. Mayalama da kullanacağınız kaşık mutlaka tahta bir kaşık olmalı, asla metal bir kaşıkla bu işlemi gerçekleştirmeyin. Yoğurt yapacağınız kabın sıcak kalması için mayalama işleminden sonra kapların üzerini temiz ve büyük bir bezle örtün.

Yoğurtları 5 saat bu şekilde bekletin. 5 saatin sonunda yoğurdu servis edebilirsiniz. Servis işlemi sırasında da kapların içine metal kaşık koymayın.

TUTMAYAN YOĞURT TEKRAR MAYALANIR MI?

Birçok kadın, evde mayaladığı yoğurdun kıvamı konusunda ilk denemelerinde problem yaşıyor. Peki, kıvamı tutmadığı için, çökelek olarak değerlendirilen bu yoğurtları yeniden mayalayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yoğurt olarak kıvamı tutmayan sütü, bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.

- Fırını 75 dereceye ayarlayarak 15 dakika bekletin.

- Beklettiğiniz fırının ısısı ile hiç oynamadan, buzdolabından çıkardığınız sütü koyarak, bir saat bekletin.

- Bir saat sonra sütü fırından çıkararak, buzdolabına kaldırın.

Yoğurdunuz tam kıvamında, afiyet olsun!

Evet bu bilgiler sayesinde artık sizlerde evde taş gibi yoğurt mayalayabileceksiniz.

Kaynak: Yasemin.com