En iyi IQ testi: 10 saniye de aptal mısın dahi misin öğreneceksin

Son dönemde zeka testleri dikkat çekiyor. Şimdi kolay bir şekilde çözebileceğiniz IQ testini sizlerle paylaşacağız. Bu test sayesinde saniyeler içerisinde zekanızı ölçebileceksiniz. Beyni ve hafızası güçlü insanlar 10 saniyede bu testi çözüyor

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En iyi IQ testi: 10 saniye de aptal mısın dahi misin öğreneceksin

Dikkat testleri son dönemde popüler testler arasında yer alıyor. Çay veya kahvenizi yudumlarken saniyeler içerisinde çözebileceğiniz bir IQ testini sizlerle paylaşacağız.

Bu test sayesinde zeki olup olmadığınızı kısa sürede anlayabileceksiniz.  Öncelikle bazı görselleri sizlerle paylaşacağız. Testi çözmekte zorluk çekiyorsanız görsellerden yardım alabilirsiniz. 

Karar.com'da paylaşılan IQ testi sosyal medyada kısa sürede popüler hale geldi; Hazırsanız hemen teste başlayalım. 

ÇİÇEKLERİN ARASINDAKİ ARIYI 10 SANİYE DE BULABİLECEK MİSİN?


Optik illüzyonlar ilginç bir meydan okumadır. Bugün sizler için hazırladığımız optik illüzyon testinde birçok sarı renkli çiçeğin olduğu bir çiftlik görüntüsü var. Senin görevin aralarındaki gizli arıyı bulmaktır. Bu zorlu ve dikkat gerektiren sorunun çözümünü bulmak için sadece 10 saniyeniz var.

GÖZLEM BECERİNİZİ TEST EDEBİLİRSİNİZ


Optik İllüzyon resimleriyle ilgili en ilginç şey, cevaplarının görüntünün içinde bir yerde gizli olmasıdır. Yanıt gözünüzün önünde dururken siz ona odaklanamaz ve sizden isteneni bulmakta zorlanırsınız. Unutmayın ki optik İllüzyon meydan okumaları, gözlem becerilerinizi test etmenin harika bir yoludur.

Bu yeni optik illüzyon sorusunda , birçok hayvan var ve hayvanların arasında çiçeklerin bulunduğu bir çiftliğin görüntüsü var. Resimdeki nesnelerin arasındaki gizli arıyı bulmak için görüntüye konsantre bir şekilde bakın.

Hadi bu mücadeleye başlayalım ama arıyı kendi başına bulman gerektiğini unutma. Gizli arıyı verilen sürede bulursanız, bu mücadelenin galibi olacaksınız.

HAYDİ ARIYI BULMAYA HAZIR MISINIZ?

Şimdi bu meydan okumaya hazır mısın?

En iyi IQ testi: 10 saniye de aptal mısın dahi misin öğreneceksin - Resim : 1

ARIYI BULMAKTA ZORLANIYORSANIZ İPUCU İSTER MİSİNİZ?


İpucu: Arı, görüntünün üst ve sol tarafındadır.

Bu görüntüdeki arıyı bulan dahilerdensiniz sizleri çok tebrik ediyoruz. Bu zor optik illüzyon yarışmasının şampiyonu sizsiniz. Hala arıyı bulmaya çalışanlardansanız üzülmeyin ve kendinizi daha fazla yorarak strese girmeyin. Bu resimli bulmacanın aşağıdaki görselde cevabını görebilirsiniz. Umarız bu meydan okumadan keyif almışsınızdır.

 En iyi IQ testi: 10 saniye de aptal mısın dahi misin öğreneceksin - Resim : 2

Bu testi zeki insanların sadece 10 saniye içerisinde çözebileceği görüldü. Ayrıca görme yeteneği çok yüksek olan kişilerinde kısa sürede arıyı buldukları tespit edildi. 

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