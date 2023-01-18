Hiç dikkat etmemiştik. Menemen aslında bu teknikle daha lezzetli oluyor

Menemen pişirirken bol sulu olmasını istiyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif çok hoşunuza gidecek.. İşte bol sulu menemen tarifinin detayları

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Hiç dikkat etmemiştik. Menemen aslında bu teknikle daha lezzetli oluyor

Menemen en çok sevilen kahvaltılıklardan. Soğanlı soğansız tartışması bir yana en lezzetli menemen tarifleri araştırılıyor.

Bol sulu menemen tarifi aslında sanıldığı kadar zor değil.

Menemen Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

1 Tane Yumurta
2 Tane Domates
1 Tane Sivri Biber
1 Tane Orta Boy Soğan
1 Yemek Kaşığı Tereyağı ve az sıvı yağ
Yarım Çay Kaşığı Tuz

Hiç dikkat etmemiştik. Menemen aslında bu teknikle daha lezzetli oluyor - Resim : 1

Menemen Tarifi 

Soğan, biber ve domatesler (kabuğu soyulacak) doğranarak hazırlanır.
Yayvan bir tavaya tereyağı ve az sıvı yağ konur. Zeytinyağı kullanmanız önerilir. 
Soğan ve biber atılarak kavrulur ancak yanmamasına dikkat etmelisiniz.
Sonra soyulmuş domates ve tuz atılarak karıştırılır. Bu aşamada 1 çay bardağı kadar sıcak su eklemek gerekiyor. Eklenen bu su menemenin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Bu tekniği bir çok aşçı uygularken bir çok aşçı ise uygulamıyor. Oysa Balkanlarda pişirilen menemenler genelde böyle pişirildiğinden daha bol sulu oluyor. 
Domatesler az suyunu salana kadar pişirilir son olarak da yumurta kırılarak karıştırılır.
Kısık ateşte biraz pişirilir.
İsterseniz yumurta miktarını artırabilirsiniz ve yumurtayı ayrıca çırparak ekleyebilirsiniz.
Pişen menemenimiz artık servise hazırdır.
Afiyet olsun!

Bu teknikle menemeni pişirirseniz çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. 

Fotoğraf: Tarifsiteniz.com

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