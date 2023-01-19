Pilav pişirirken tencerenin içine mutlaka ekleyin; Lezzet ikiye katlanıyor

Lezzet açısından pilav pişirirken tereyağı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ama tereyağının yanında katılacak biraz zeytinyağı hem pilavınızı parlak gösterir hem de tereyağının ağırlığını almaktadır.

1 su bardağına 1,5-2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı uygun bir ölçüdür.

Öte yandan pilavı pişirirken mutlaka biraz limon suyu eklemek gerekir. Limon suyu da pilavın hem parlak olmasını hem daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

PİLAV PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN 7 KURAL

*Tencerenizi iyi seçmelisiniz.

* Kullanılacak pirinç mutlaka baldo olmalı.

* Pirinç bir süre mutlaka ıslatılmalı. Ilık su olursa daha iyi olur.

* Tereyağı ile lezzetlendirmelisiniz.

* Kavurma aşaması çok önemlidir. Dibine tutturmamaya özen gösterin.

* Birkaç damla limon suyu eklenmelidir.

* Ölçüye dikkat etmek gerekmektedir.

TEREYAĞLI PİLAVIN TARİFİ;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

*Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz.

*Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin.

*Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişine kadar kavurun.

*(Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu malzemeler 'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.)

*Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın.

*Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın.

*Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin.

*Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın.

*Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz.

*Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

Lezzetli pilav yapmak için bu tarif işinizi kolaylaştıracaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem - Artı Gerçek