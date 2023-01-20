Sütün içine bir tutam eklenince öksürüğü şıp diye geçiriyor.. Süper baharat

Bu baharat tam bir mucizeymiş... Sütün içerisine bir tutam eklenince ne öksürük kalıyor ne boğaz ağrısı.. İşte herkesin bilmesi gereken baharatlı süt karışımı

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Sütün içine bir tutam eklenince öksürüğü şıp diye geçiriyor.. Süper baharat

Havalar giderek soğudu. Daha da soğuması bekleniyor. Kış hastalıkları arasında ilk sırada ''boğaz ağrısı ve öksürük'' yer alıyor.

Öksürük sorununa çare olacak bir karışım var aslında.

NASIL YAPILIYOR?

Yapılması gereken çok basit. 1 cezve içerisinde süt kaynatılıyor. Kaynayan süt bardağa alınıyor. İçerisine bir tutam karabiber ve bir tutam bal ekleniyor.

Karabiber+ süt+ bal

Bu üçlü boğaz ağrısını geçirdiği gibi öksürük sorununa da çare oluyor.

Haber7'de yer alan bir içerikte; Karabiberin faydaları sıralanmıştı. Balgam sökücüdür ve öksürüğün geçmesini sağlar. - Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, bağırsakların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. - İdrar söktürücüdür.

BESLENME UZMANLARI DA DOĞRULUYOR

Beslenme uzmanlarına göre; Boğazda oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkili olan bu karışım, dayanılmaz hale gelen öksürüğün giderilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Karabiberli süt, sadece üst solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde değil, alerji sebebi ile oluşan öksürüklerin de giderilmesinde kullanılmaktadır.

KURU ÖKSÜRÜK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

Sabah'ta yer alan bir içerikte de ; Kuru öksürük için yapılması gerekenler sıralandı. 

Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir.

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