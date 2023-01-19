İbn-i Sina önermişti; Saçlardaki dökülmeyi önlüyor ve kepekleri yok ediyor

Saç sağlığınıza önem veriyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız bu bilgileri çok seveceksiniz. Saçlarda oluşan kepeklenme oldukça rahatsız edicidir.

Saçtaki kepeklenme sorununa ek olarak dökülme sorunu da var bu durum daha fazla can sıkar. Saç sağlığınızı korumanızı sağlayacak bazı bilgileri şimdi sizlerle paylaşacağız.

Saç sağlığınız için mutlaka sofranızda bulundurmanız gereken yiyecekler;

Akşam'da yer alan bir içerikte; İbn-i Sina'nın yıllar önce önermiş olduğu formül paylaşıldı.

İbn-i Sina saç konusunda en çok şikâyet edilen sorunlara doğal yağları öneriyor. Binlerce yıl önce doğal karışımlarla insanlara şifa dağıtan İbn-i Sina'dan saç dökülmesi, saçtaki kepek, saç yıpranması gibi sorunlara karşı iyi gelen yağları bir araya getirdik.

Özellikle saçtaki kepek sorunu herkesin yakındığı bir şikâyet. Eğer şampuandan kreme her şeyi denediyseniz ve saçlarınız eski gür hâline kavuşmadıysa bir de doğal yağları deneyin. Hem kalıcı çözüm hem de daha besleyici ve doğal.

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır,

BİLMENİZ GEREKEN EK BİLGİLER

*Saçların güçlü ve sağlam olması için en iyi protein kaynakları yumurta, et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt, kurubaklagiller, tam tahıllardır.

Saç derisi ve saç sağlığını iyileştiren diğer besin ögeleri demir, biotin, çinko, selenyum, bakır, magnezyum ile A, B, E, C, D vitaminleridir.

SAÇLARINIZI SIK SIK YIKAMAYIN

Öte yandan bazı güzellik uzmanları saçları sık sık yıkamamak konusunda da uyarıyor. Eğer saçınızı gereğinizden fazla yıkıyorsanız bu alışkanlığınızdan vazgeçmelisiniz.

Saçları sık yıkamanın derideki koruyucu bakterileri yok ederek kepeklenme ve saç dökülmesine yol açabileceği belirten uzmanlar saçların sık sık yıkanmaması gerektiğini belirtiyorlar.