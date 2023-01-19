Baş ağrısını anında kesen baharat.. Bir tutamı bile yetiyor

Bazı baharatları mutlaka tüketmek gerekiyor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu bilgiler sayesinde baharatların gücü hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

HOŞ KOKUSUYLA NANE

Migren ve tansiyona bağlı baş ağrılarında nane yağının koklanmasının olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.

DİŞ AĞRISINI YOK EDEN KARANFİL

Eklendiği çaya bile lezzet katan karanfil aynı zamanda da ağrı düşmanı. İçerisindeki eugenol maddesinin etkisiyle hafif şiddetteki diş ve diş eti ağrılarına da lokal uyuşturucu etki yapar ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Karanfil ayrıca ağız kokusunu da ortadan kaldırmaktadır.

HANGİ BAHARAT NEYE İYİ GELİR?

BAŞ AĞRISINI ŞIP DİYE KESEN BAHARAT

Akşam'da yer alan bir içerikte; Baş ağrısını şıp diye kesen baharat hakkında bilgiler paylaşıldı. Söz konusu bilgi İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilmişti.

Sevilen baharatlardan biri olan biberiyenin faydalarını öğrenince mutfakta kesin bulundurmak isteyeceksiniz.

BİBERİYENİN FAYDALARI

Migren ve baş ağrısı şikâyetine karşı yardımcı ve destekleyicidir.

10-21 yaş arası gelişim çağındaki erkek çocukların boy uzamasında yardımcı ve destekleyicidir.

Gut hastalığı olan kişiler için yardımcı ve destekleyicidir

Öte yandan baş ağrısı çeşitleri için bir grafik yayınlandı. Doktorlar tarafından paylaşılan bu grafik ağrınızın nedenine de ışık tutmaktadır.

İşte o grafik