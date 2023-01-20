Yıllarını mutfakta geçirmiş usta lezzetli et pişirme sırrını açıkladı..

Lokantaların en sevilen lezzetlerinden biridir saç kavurma. Saç kavurmanın evde nasıl yapıldığını merak ediyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız bu içerik içinizi kolaylaştıracak.

Konya'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Mehmet amca lezzetli saç kavurmanın tarifini paylaştı. Saç kavurma yaparken bilmeniz gereken her şeyi bizde sizler için derledik;

İşte saç kavurma için işinize yarayacak bilgiler.

Saç kavurma tarifi malzemeleri:

½ kg kuzu eti

2 tane sivribiber

2tane domates

2 tane orta boy kuru soğan

1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)

Karabiber

Tuz

Pul biber,

Kekik



Saç kavurma tarifi hazırlanması:

*Sıvı yağ saca konulur ardından doğranmış etler ilave edilir.

*Suyunu çekene kadar kavrulur.

*Yarım çay bardağı su dökülerek ayrıca çekmesi sağlanır.

*Sonra ince ince doğranmış soğanlar ilave edilir.

*Kapak kapatılarak biraz kavrulması sağlanır sonra biberler doğranarak ilave edilir.

*Domatesler doğranarak eklenir.

*Kapağı kapalı halde aralayarak arada karıştırılır.

*Son olarak tuz, karabiber, kekik ve pul biber eklenerek pişmeye bırakılır.

*Pişen etler servise alınır.

Afiyet olsun.

* Saç kavurmayı pişirirken normal içme suyu yerine 1 çay bardağı kadar maden suyu ekleyebilirsiniz. Maden suyu etin lokum gibi pişmesini sağlayacaktır.

Ayrıca bir kaç dilim limon suyu damlatmak gerekiyor. Limon suyu ete hem lezzet veriyor hem de etin daha parlak olmasını sağlıyor.

* Domateslerin kabuklarını soymanız önerilir.

* Ekleyeceğiniz baharatlara ilave olarak birazda kimyon kullanabilirsiniz. Kimyon ete çok farklı bir lezzet katmaktadır.