47 yıldır köftecilik yapıyor- Yağ çekmeyen köftenin sırrını verdi

Köfte en sevilen yemekler arasında yer alır. Ancak köftenin yağ çekmesi durumunda sevilmediği de bir gerçek. Yağ çekmeyen lokum gibi bir köfte pişirmek isteriz hep.

Kasap köfte veya kebapçılardaki köfteler çok daha lezzetli oluyor.

Evde genelde köfteyi ya tavada yaparız yada fırında.

Tavada köfte yaparken kıvamını tutturmak için bazı bilgileri bilmek gerekiyor.

47 yıldır İstanbul'da köftecilik yapan Ahmet Selim amca lezzetli köfte yapmanın sırrını paylaştı;

* Tavanız mutlaka iyi durumda olmalı. Asla çizik olmamalı.

* Ayçiçek yağı kullanılmamalı.

* İç harç dikkatlice hazırlanmalı.

* Kıyma iki kez çekilmeli ve biraz yağlı olmalı

* Baharatların ölçüsü iyi ayarlanmalı.

TAVADA KÖFTENİN TARİFİ NASILDIR?

Malzemeler:

-500 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 su bardağı ekmek içi

-1 yemek kaşığı süt

-1 silme tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 silme tatlı kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

-18 dilim ekmek

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

-5 su bardağı su

-1 adet et bulyon

Nasıl yapılır?

*-Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun.

*İyice yoğurduğunuzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.



*Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın.

*Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın.



*Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın.



*Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın.

*-Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınızı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

*-Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin.

*Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimlerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin.

*Köfteleri de üzerine dizin. Ardından servis edin

Tavada köfte tarifi bu şekildedir. Bu tarife göre yapacağınız köfteniz çok ama çok daha lezzetli olacaktır.

KÖFTENİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz köftenizi bulgur pilavı veya pirinç pilavıyla servis edebilirsiniz. Yanına ise çoban salata çok iyi gitmektedir. Mercimek çorbası veya tarhana çorbasıyla da servis edilebilir. Patates kızartmasının yanına da çok iyi yakışmaktadır.