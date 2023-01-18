1 tatlı kaşığı kadarı bile beyne iyi geliyormuş. Hafıza dostu baharat

Beyne iyi gelen yiyecekleri sizler için derledik. Bu yiyecekler arasında bir baharat var ki; 1 Tatlı kaşığı tüketmek bile hafızayı koruyor

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1 tatlı kaşığı kadarı bile beyne iyi geliyormuş. Hafıza dostu baharat

Bellek ya da hafıza, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Hafıza kaybı ileri yaşlarda görülebilmektedir. Ancak günümüzde genç yaştaki insanlarda da hafıza kaybı veya unutkanlık gibi sorunlar baş göstermektedir.

BEYNE ZARAR VEREN ŞEYLER

Beynimizi korumak için yediğimize ve içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşam tarzımızda beynimizi doğrudan etkilemektedir.

Hürriyet'te yer alan bir habere göre; Kahvaltıyı atlamak, kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden oluyor ve bu da beyin işleyişini olumsuz etkiliyor. Aşırı yemek yemek ve çok fazla fast food gıda tüketmek, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları, bunun sonucunda da kısa ve uzun süreli hafızanın eğitimini ve oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor. Alkol gibi ürünler tüketmekte beyne zarar veriyor.

BEYNİ KORUYAN YİYECEKLER

Zerdeçal mucizesi;

“Kurkumin” adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak içinse zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakmak gerekir. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz.

1 tatlı kaşığı kadarı bile beyne iyi geliyormuş. Hafıza dostu baharat - Resim : 1

4 ADET CEVİZ BEYNİ KORUYOR

Günde sadece 4 adet ceviz tüketmek hem beyni güçlendiriyor. Hem de gün boyu tok tutuyor.

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Cevizin beyne sağlamış olduğu faydalardan bahsedildi. 

* Ceviz genel olarak kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterol seviyelerinin ise dengede durmasını sağlar.
*Doyurucu bir besin olan ceviz diyabet hastalığının ilerlemesini de durdurur.
* Ceviz kişilerin kansere yakalanma riskini azaltır.
*Besin değerleri zengin olan ceviz kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
*Düzenli ceviz tüketilmesi hastalıklara yakalanma riskini de oldukça azaltmaktadır.
*Ceviz vücuttaki damarların etrafında temizlik yaparak kötü kolesterolü düşürür.
*Ceviz tüketimi stres ve uyku sorunları ile başa çıkmada önemli bir rol oynuyor.
*Beyin sağlığına iyi gelen ceviz aynı zamanda sinir sisteminin de güçlenmesini sağlıyor.
*Ceviz genel olarak hafızayı güçlendirmektedir.
*Ceviz kişilerdeki kötü kolesterolü düşürmektedir.
*Cevizin içindeki bileşenler beyin gelişiminde önemli katkılar sunar.

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