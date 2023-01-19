Yalı Çapkını hayranları ayaklandı! Kıyameti koparacak karar

TV dizisi Yalı Çapkını iddialı yolculuğuna devam ederken flaş bir bilgi sızdı. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde kıyameti koparacak bir gelişme yaşanacak.

Yalı Çapkını hayranları ayaklandı! Kıyameti koparacak karar

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi iddialı yolculuğuna devam ederken dizinin yeni bölümleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Seyirciler bölüm özetlerini ve yayınlanan fragmanları bile defalarca izliyor.

Türkiye'de artık ''Yalı Çapkını'' gerçeği var. 

En çok izlenen diziler arasında ilk sırada yer alan ''Yalı Çapkını'' dizisinde sevilmeyen bir karakter var. Pelin karakteri.

Ferit ve Seyran'ın arasındaki aşka en büyük engel teşkil eden isim aslında o. Yusuf kadar da tehlikeli. Seyirciler diziden Pelin karakterinin ayrılmasını istiyor.

Hatta ayrılık haberleri de gündeme gelmişti. Ancak iddialar doğru çıkmadı. tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yayınladığı son analizde seyircileri bekleyen kötü gelişmeyi paylaştı.

Yalı Çapkını hayranları ayaklandı! Kıyameti koparacak karar - Resim : 1

Yalı Çapkını dizisi her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizide Ferit’in sevgilisi Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu durum Ferit ve Seyran karakterinin aşk yaşamasını isteyen fanları sevindirdi.

Ancak kulislerden sızan bilgiye göre Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek. Ferit, Pelin’i hayatında tutmaya devam edecek. Üstelik 19. bölümde Pelin yüzünden yalıda büyük bir kıyamet kopacak.

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