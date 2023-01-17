40 yıllık lokantacı açıkladı.. Mercimek çorbasını lezzetlendiren tüyo
Mercimek çorbası nasıl daha lezzetli olur? Mercimek çorbasının çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyolar.. Lokanta usulü mercimek çorbası için işte bilmeniz gerekenler.
Konya'da 40 yıldır lokanta işleten Asım amca lokanta usulü mercimek çorbasının neden daha lezzetli olduğu açıkladı. Asım amcaya göre çorbanın pişirme ve hazırlık aşaması büyük önem taşıyor.
* İyi mercimek kullanılmalı.
* Pişirme süresi iyi ayarlanmalı.
* Çorbayı pişirirken mutlaka içme suyu kullanılmalı.
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Mercimek Çorbası Malzemeler;
*1 su bardağı kırmızı mercimek
*1 adet soğan
*1 yemek kaşığı un
*1 adet havuç
*½ yemek kaşığı salça
*1 çay kaşığı karabiber
*Tuz
*½ çay kaşığı kimyon
*1 litre su
*2 yemek kaşığı sıvı yağ
*Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
*Yemeklik olarak doğranan soğanlar tencerede kavrulur. Un ilave edilerek karıştırılır.
*Salça kullanacaksınız salça ilavesi yapılır.
*Küp doğradığınız havuç ve mercimekler ilave edilerek üzerine su eklenir. Havuçlar yumuşadıktan sonra *blenderden çorba çekilir.
*Dilerseniz karabiber, tuz ve kimyon ekleyebilirsiniz.
*Kıvamı koyu gelirse bir miktar su ekleyebilirsiniz.
*Sosunu tavada hazırlayıp servis ederken kaselere dökebilirsiniz.
Mercimek Çorbasının Püf Noktaları:
*Mercimeklerin bol suyla yıkanması.
*Tavuk suyu ya da et suyu kullanmanız lezzetini daha çok arttırır.
*Acı severseniz kırmızı biberi bol kullanmanızı tavsiye ederiz.
* Un yerine patates kullanabilirsiniz.
Evet mercimek çorbası yaparken bu bilgiler işinize yarayacak. Bu bilgiler sayesinde pişireceğiniz mercimek çorbası çok daha lezzetli olacaktır.
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