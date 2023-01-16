Poğaçanın puf puf kabarması için mutlaka hamura bir tutam ekleyin..

Pastane poğaçaları nasıl yapılıyor? Puf puf kabaran poğaçalar için pişirme ve hazırlık aşamasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Poğaça hamurunu hazırlarken hangi malzemeler eklenmelidir? Tüm bunları sizler için bu içeriğimizde derledik

Poğaça piştikten sonra söner ve puf puf kabarmazsa ilgi görmez. Hem görüntüsü hem lezzeti sizleri ve misafirlerinizi hayran bırakacak bir poğaça tarifini sizlerle paylaşacağız.

Poğaçanın iyi pişmesi için bu pratik taktikleri bilmek ve ona göre poğaçayı pişirmek gerekmektedir.

İşte lezzetli poğaça pişirmek için bilmeniz gerekenler

1. Hamurun uygun kıvamı alması için gerekli parametrelerden biri malzemelerin sıcaklığı... Bu nedenle mayalı hamur yapımına başlanmadan önce tüm malzemeler buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklığına uygun hale getirilmeli.

2. İstenilen kıvamda bir poğaça yapmak için un, yumurta, süt, maya dahil tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir. Özellikle açık ve evde uzun süre beklemiş un ve maya kullanımından kaçınılmalı.

3. Aktif kuru mayanın kullanıldığı durumlarda, ılık su ve mayanın bir miktar şeker ile 5 dakika bekletilmesi, hamurun kabarmasını olumlu yönde etkiler.

4. Poğaçaların piştikten sonra yumuşak olması için hamurun yeterli sürede mayalanması gerekir. Bunun için üzeri hafif nemli bir bezle örtülen hamur, ılık bir ortamda mayalanmaya bırakılır.

5. Şekil almaya ve fırına gitmeye hazır olduğundan emin olmak için hamuru parmağınızla ufak bir dokunuşla test edin. Parmağınız hamurda iz bırakmıyorsa hamur olmuş demektir.

6. Yumurta sarısı mayalanması tamamlanan hamura sürülmeli. Öncesinde sürülmesi hamurun yüzeyinde oluşabilecek kurumaya neden olur. Bu şekilde pişmesi sonucunda da yüzeyi çatlak poğaçalar elde edilir.

7. Pişirme sırasında fırın kapağının çok kez açılması ve hamura çok fazla yağ koyulması poğaçanın kabarmasını olumsuz yönde etkiler.

Evet bu bilgiler poğaça pişirirken işinize yarayacaktır..

Peki pastane poğaçası nasıl yapılır?

Pastane Poğaçası Malzemeleri:

1 paket margarin

1 kaşık maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta

2 kaşık şeker

Un

İçine;

Peynir

Pastane Poğaçası Yapılışı

*Ilık sütle maya ve şekeri karıştırın. Bir kapta margarin, tuz, sıvıyağ ve birinin sarısını ayırdığınız yumurtaya mayalı karışımı ekleyin.

*Yavaş yavaş un ilave edip yoğurmaya başlayın.

*Ele yapışmayan ve yumuşak hamurdan, bezeler kopartarak elinizde açın ve içine peynir koyup, kapatın.

*Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

*Önceden ısıttığınız 180 dereceli fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

*Püf Noktası:

Şekil vererek tepsiye dizdiğiniz poğaçaları fırına vermeden önce 5 dakika dışarda bekletin. Daha lezzetli olur.

Evet pastane poğaçasının tarifi de bu şekildedir. Bu tarife göre pişirilen poğaçalar çok daha lezzetli olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem - Habertürk