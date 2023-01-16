TRT1'de deprem! Dizileri final yapıyor! Seyirciler yıkıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerden peş peşe gelen final haberleri seyircileri üzmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisi final yapmış ve seyirciler yıkılmıştı.

Sonrasında ise yayınlanan çok sayıda diziden peş peşe final haberleri gelmeye başladı.

BÜYÜK YIKIM

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekilen 'Balkan Ninnisi' dizisi final yapmış ve seyirci yıkılmıştı. Dizi kanalın en iddialı dizilerindendi.

Dizinin final yapması seyircileri yıkıma uğratmıştı.

YENİ FİNAL HABERLERİ YOLDA

Öte yandan TRT1'den yeni final haberleri de gelmeye devam ediyor. Televizyongazetesi.com'da yayınlanan bir haberde; TRT1 ekranlarında yayınlanan ''Kasaba Doktoru'' dizisinin final yapacağı bilgisine yer verildi.

Dizinin bir ara reytingleri çok iyi gelmesine rağmen, son aylarda istenilen başarı yakalanamadı. Hikayenin de zorlanmaya başlaması ile birlikte TRT1’den final kararı geldi. Kasaba Doktoru dizisi 18 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 32. bölümü ile birlikte ekran ömrünü tamamlayacak. TRT1’de bir de çok iddialı tarihi dizi Barbaros Hayreddin büyük hayal kırıklığı yarattı.

Tolgahan Sayışman’ın 2 yıl sonra yeniden televizyon dizilerine dönmesini sağlayan tarihi dizi projesi ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. İki yıldır üzerinde titizlikle çalışılan Barbaros Hayreddin Paşa’nın hikayesinin anlatılması konusu TRT1 adına adeta bir başarısızlık hikayesine dönüştü.

Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe’nin geçen sezon Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile büyük bir çıkış yapma hedefi de gerçekleşmedi. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hikayesini anlatma konusunda TRT1 bu sezon da yeni bir hikaye düzeni ve yeni oyunculardan kurulu bir kadro oluşturdu.

Tolgahan Sayışman’ın da başrolde yer alması dizinin büyük çıkış yapmasında etkili olmadı. Hikayesi ile milyonları etkilemesi beklenirken, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı isimli dizi ne yazık ki çok düşük reytingler alabiliyor.

Cuma akşamı 4. bölümü yayınlanan dizi o kadar düşük oranlar elde etti ki, TRT1 adına bu projenin de izleyicilerden yeterince destek göremediğini belirtmek gerekiyor.

Barbaros Hayreddin dizisinin 13 Ocak Cuma akşamı tüm kişilerde 26. olduğunu, AB grubunda 18.’lik elde ettiğini ve ABC1’de de günü 21. sırada tamamladığını belirtelim.