Yalı Çapkını dizisine tepki yağıyor.. Ferit herkesi çileden çıkardı

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisi zirveden inmiyor. Cuma akşamları izlenme rekorları kıran dizi seyircinin gönlünde taht kurmuş durumda.

En çok izlenen dizilerden biri olan 'Yalı Çapkını' dizisindeki bazı sahneler ise seyircileri çileden çıkarıyor.

Özellikle; İfakat ve Orhan'ın aşkı seyirciyi en çok rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

FERİT'İN TAKINTILARI

Öte yandan dizideki 'Ferit' karakteri de en çok tepki çeken karakterlerden. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği 'Ferit' karakteri seyircileri çileden çıkarıyor. Ferit'in bir yandan Seyran'a aşık olup diğer yandan başka kadınlarla gönül eğlendirmesi sosyal medyada da isyana yol açmış durumda.

TEPKİLER ARTIYOR

Televizyongazetesi.com'da yer alan bir haberde de 'Ferit' karakterinin çileden çıkaran tavırlarını konu edinen bir analiz yayınlandı.

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, sezonun reytingleri en yüksek dizisi olarak gündemden düşmüyor! Dizinin iki genç başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in hayat verdikleri Seyran ve Ferit arasında yaşananlar, sosyal medyada da sürekli konuşuluyor.

Her bölümde Ferit ve Seyran’ın yakınlaşmasını bekleyen izleyiciler, kimi zaman sevinirken kimi zaman da Ferit’in olmadık hareketleri nedeniyle karaktere öfke duyuyorlar! Her ne kadar dizinin adı Yalı Çapkını olsa da izleyici Ferit’i bu kadar çok çapkın olarak görmekten rahatsız!

Seyran ile mutlu bir evliliğe adım atması, geçmişindeki ilişkilerini bir kenara bırakmasını beklediği Ferit, her bölüm Pelin’e olan yakınlığı, onu bir türlü bırakmaması, başı her sıkıştığında, canı her sıkıldığında ona koşması nedeniyle kızgın!

Ferit ve Seyran’ın birbirleriyle tatlı atışma sahneleri ne kadar çok seviliyorsa, Pelin ile yakınlaştığı ya da onu kıskandığı sahneler o kadar kızdırıyor izleyenleri! Bu hafta 17. bölümü yayınlanan dizide Ferit, babası ve yengesini birlikte görmenin şokunu yaşarken, onu teselli etmeye çalışan Seyran’ın alttan alması ve hep yanında durmasına karşılık Ferit yine Pelin’e koştu!

Pelin’in yeni sevgilisi ile arasını bozmaya çalışan Ferit, ona gözdağı vermek isterken, karşısına ciddi bir sorun çıktı! Otoparkta tehdit ettiği Serter’i korumak için gelen kişilerin arasında Abidin ile kalan Ferit’in şimdi ne yapacağı merak konusu ama izleyici başına gelecekleri hakettiği görüşünde!

Pelin’e “Hücrelerine kadar benimsin!” deme cüretini gösteren, evli olduğunu her fırsatta unutan, Seyran’ın tüm anlayışlı haline karşın çapkınlığı bırakmayan ve Defne’ye dahi sarkan Ferit, izleyiciyi giderek daha çok kızdırıyor! Bu çapkınlıkların sonunun nereye varacağı merak konusuyken, Pelin’in yeni sevgilisi Serter’i tartaklayarak sert bir duvara çarpmış görünüyor Ferit!

17 Bölümde Ferit’in tuhaf halleri, izleyicinin hiç hoşuna gitmedi! Seyran’a sert ve bencilce tavırları ile birlikte Pelin’in de kendi hayatını kurmasına engel olarak Ferit, giderek sevimsiz bir karaktere dönüşmeye başladı!

Seyran’ın dergi için çekilen fotoğraflarından kendisini görüp beğenen Efe’nin bir özel koleksiyon hazırlamak istediğini anlatan Defne’ye Ferit büyük tepki verdi! Seyran, önce konuşmak istediğini belirtirken kimse babasından izin alabileceğini düşünmedi.

Fakat Seyran, güçlü duruşu ile babası Kazım’ı gururlandırarak izni kopardı. Kazım’ın bile yumuşadığı bir süreçte Ferit’in giderek tavırlarının sertleşmesine izleyiciden de yorumlar geliyor “Kazım bile değişti” diyen izleyiciler, Ferit’in giderek tuhaflaştığını ve hatta hasta olduğunu söylemeye başladı.

Ferit’in bundan sonra Seyran ile ilişkisinde aynı hoyratlığı devam ettirmesi, giderek zaten gerçek olmayan evliliklerinin daha da çıkmaza girmesine neden olacak gibi duruyor!