ATV dizisine tepki yağdı.. Erken final mi yapacak? Seyirciler isyanda

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisi ilgiyle izleniyor. Ancak dizideki sahneler artık eleştiri almaya başladı. Senaristlerden farklılık bekleyen seyirciler sosyal medya üzerinden ATV ve senaristlere tepki gösteriyorlar.

ERKEN FİNAL GELEBİLİR İDDİASI

Öte yandan bazı dizi yorumcuları 'Kardeşlerim' dizisi için erken final kararı alınabileceğini öne sürdü. Benzer bir durum daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Sadakatsiz'' isimli dizide yaşanmıştı. Dizi reyting rekorları kırmasına rağmen senaryoda yaşanan tıkanıklık nedeniyle final yapmıştı.

Kardeşlerim dizisi için benzer bir karar gelecek mi gelmeyecek mi çok merak ediliyor. Televizyongazetesi.com'da yayınlanan özel bir içerikte; Kardeşlerim dizisine yönelik eleştirilere dair bir analiz yayınlandı.

– atv ekranında Cumartesi akşamları yayınlanmakta olan Kardeşlerim dizisi, üçüncü sezonuyla yine çok başarılı reytingler elde ediyor. Dizinin tüm kişiler kategorisinde çift haneli oranlara çok yaklaşması ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Dizinin genç oyuncuları da sürekli sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun, Recep Usta, Melis Minkari, Yiğit Koçak ve Lizge Cömert gibi dizi sayesinde parlayan genç oyunculara büyük ilgi devam ediyor.

Hem reytinglerde elde edilen büyük başarılar hem de sosyal medyada dizinin sürekli ön planda olması ve rakiplerinin çok önünde bulunması bazı sorunların da ortaya çıkmasını engelliyor.

Kardeşlerim dizisinin üçüncü sezonunda hikayenin artık kendisini tekrar etmekte olduğu yönündeki eleştiriler de sosyal medyada dikkat çekmeye başladı. Yayınlanan fragmanlardaki heyecanı bölümleri izleyince yaşayamadıklarını ifade eden birçok dizi hayranı, hikayenin zayıflamasına rağmen ilginin yüksek olmasına da şaşırıyor.

Dizinin senaristlerinin bu büyük ilgi nedeniyle her şeyin yolunda olduğu algısına sahip olmaması ve hikayeyi zenginleştirmek adına bazı yenilikler yapmaları gerekiyor.

Kardeşlerim dizisinin en başından bu yana takip eden dizi hayranları, “Bölüm ne kadar kötüyse reytingler de iyi geliyor” diyerek bu tezatlığa dikkat çekti.

Kardeşlerim dizisinin tüm izleyici gruplarında iyi sonuçlar alması ve tüm kişiler kategorisinde çift haneli oranlara kadar yaklaşması çok önemli bir başarı.

Ancak senaristlerin hikayenin artık izleyicileri tatmin etmekten uzaklaştığına yönelik eleştirileri de ciddiye alması projenin devamı için önemli bir detay. Şayet senaristler hikayeyi daha zenginleştirir ise Kardeşlerim dizisinin dördüncü sezonda da ekranda olması ve başarılar elde etmesi mümkün gözüküyor.

Kardeşlerim dizisinin 76. yeni bölümü 21 Ocak Cumartesi akşamı atv ekranında izleyicilerle buluşacak.