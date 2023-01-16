Kahvenin besin değerini yok ediyormuşuz! Asla yapmayın asla..

Bol köpüklü Türk kahvesi herkesin sevdiği içeceklerin başında gelmektedir. Kahve eğer bol köpüklü olmazsa lezzetli olmaz.

Kahve yapmanın incelikleri;

* Kahve taze ve yeni çekilmiş olmalı.

* Kahve iyice karıştırılmalı.

* Kahve yaparken mutlaka içme suyu kullanılmalı..

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Kahvenizin gerçekten güzel ve lezzetli olması için taze ve ince çekilmiş olması ilk faktör olmalı. Ayrıca taze kavrulmuş kahvenizi uygun şartlarda saklamanız gerekiyor. Aksi taktirde kahvenin kokusu değişebilir, hava almamasına özen gösterin.

HER BİR PORSİYON İÇİN TEPELEME 2 ÇAY KAŞIĞI KAHVE EKLEYİN

Kahve pişirirken cezveye kattığımız miktar elbette ki önemli. Kıvamının yoğun, tadının ise tam yerinde olması için fincan başı tepeleme 2 çay kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Az miktarda kahve kullanırsanız kahveniz ne yazık ki bulamaç gibi bir hal alacaktır.

ŞEKER KULLANIMI TAMAMEN ZEVKİNİZE BAĞLI. NASIL ARZU EDERSENİZ...

Kahvenizi nasıl içmek isterseniz ya da nasıl arzu edilirse o şekilde hazırlayın. Sade kahve; şeker eklemeden, az şekerli; 1 küp (1 çay kaşığı), orta şekerli; 1.5 küp (tepeleme 1 çay kaşığı), şekerli ise; 2 küp (2 çay kaşığı) olacak şekilde yapabilirsiniz.

KAHVE YAPARKEN MUTLAKA SOĞUK VE İÇME SUYU KULLANIN



Türk kahvesini yaparken kullanacağınız su, soğuk ve temiz olmalı. Musluk suyu ile yapılan kahveler gerçekten çok lezzetsiz oluyor. Hele ki böyle bir günde aklınızdan bile geçirmeyin! Cezveyi ocağa koymadan önce malzemelerinizi iyice karıştırın. Ateşe koyduktan sonra karıştırma işlemini kesinlikle yapmayın. Çünkü bu kahvelerin güzel olması şart:)

VE GELDİK EN ÖNEMLİ AŞAMAYA...

Her şey yolunda, gayet güzel gidiyorsunuz. Malzemeleri karıştırdınız, cezveyi ocağa aldınız. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi kahveyi, ortalama olarak 3-4 dakika kısık ateşte pişirmeye başlayın. Baktınız ki kahveniz yavaş yavaş köpürüp kabarmaya başlıyor, o sırada köpük taşmadan, cezveyi ocaktan alın ve köpüğü eşit şekilde fincanlarınıza dağıtın. Ardından cezveyi ocağa tekrar koyun. Kahveniz ikinci kez tekrar kabaracaktır. Yine ilk aşamada olduğu gibi kahve taşmadan köpürdüğü an ocaktan alın ve birkaç saniye kahveyi dinlendirin. Tekrardan eşit bir şekilde köpük dağılımını gerçekleştirin. Evet, oldu mu size köpük köpük kahve????



SÜTLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER



2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 Türk kahvesi fincanı süt

Bir tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

İlk olarak sütü cezveye alın ve kısık ateşte ocağa koyun.

Üzerine şekeri ve kahveyi ekleyip karıştırın.

Şimdi kahvenin yavaş yavaş pişmesini bekleyin.

Karışım cezvede köpürüp yükselmeye başladığı an ocaktan alın ve yarısını fincanlara pay edin.

Kalan karışımı bir taşım kaynatın ve tekrardan fincanlara pay edin. Afiyet olsun.

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI NELERDİR? KAHVENİN BESİN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA!



Bol köpüklü Türk kahvesinin tarifini paylaştık. Şimdi de sizlerle Türk kahvesinin faydalarını paylaşacağız. Düzenli ve şekersiz olarak tüketilen Türk kahvesi sağlık açısından birçok olumlu etki yaratır. Türk kahvesinin yararlarından faydalanmak için unutmayın kahveyi mutlaka şekersiz olarak tüketmek gerekmektedir. Şekerli içilen kahvenin tüm besin değeri uçup gitmektedir. Bu yüzden kahveyi şekersiz içmeye özen gösterin.

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Kaynak: Gerçek Gündem - Mynet