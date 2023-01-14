40 yıllık turşucu sırrını açıkladı; Kıtır kıtır turşuların püf noktası

Kıtır kıtır turşu tarifi arayanlar için harika bir aşçılık sırrımız var; İşte turşu yaparken bilmeniz gerekenler;

40 yıllık turşucu sırrını açıkladı; Kıtır kıtır turşuların püf noktası

Turşular en sevilen ve en sağlıklı yiyeceklerdendir. Üsküplü Atıf usta lezzetli turşuların tarifini paylaştı; Turşunun lezzetli olması için bilmeniz gereken kurallar.

* Malzemeler mutlaka iyi durumda olmalı. Bozulmuş ve çürümüş sebzelerden turşu olmaz. İsraf olmasın diye bu sebzeleri turşu yapmak mantıklı gelebilir. Ancak yapılan bu turşular hem sağlıksız hem lezzetsiz olur.

* Turşular mutlaka cam kavanozlarda yapılmalı. Plastik bidonlar turşunun tadını bozar.

* Turşuları mutlaka serin yerde muhafaza etmek gerekiyor. Güneş alan yerde bekletilen turşular çabuk bozulur.

40 yıllık turşucu sırrını açıkladı; Kıtır kıtır turşuların püf noktası - Resim : 1

KITIR KITIR KARIŞIK TURŞU TARİFİ

Kıtır kıtır karışık turşunun tarifi nasıldır? 

Gerekli malzemeler;

1 adet beyaz lahana

6-7 adet havuç


1 adet karnabahar

Yarım bardak sarımsak

1 adet limon

Turşu suyu hazırlamak için:

1-2 kaşık limon tuzu

1,5 litre su

1 bardak salamura tuz

1 bardak üzüm sirkesi

Karışık kış turşusunun tarifi;

*Beyaz lahanayı irice doğrayın.

*Havuçları halka halka doğrayın.

*Limonu halka şeklinde dilimleyin.

*Turşu bidonunun dibine nohudu koyun, karışık olarak lahana, karnabahar ve havuçları dizin.

*Aralara da sarımsakları koyun.

*Bidonun üzerine limonları koyun.

*Turşu suyu için bir kaba bütün malzemeleri koyup karıştırın.

*Bu karışımı sebzelerin üzerinden bidonunuza boşaltın ve ağzını sıkıca kapatın.

*Turşunuzu güneş görmeyen nemli bir ortamda saklayın.

Evet karışık kış turşusunun tarifi bu şekildedir; Bu tarife göre yapacağınız turşunuz çok ama çok daha sağlıklı olacaktır.;

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