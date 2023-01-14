40 yıllık turşucu sırrını açıkladı; Kıtır kıtır turşuların püf noktası
Kıtır kıtır turşu tarifi arayanlar için harika bir aşçılık sırrımız var; İşte turşu yaparken bilmeniz gerekenler;
Turşular en sevilen ve en sağlıklı yiyeceklerdendir. Üsküplü Atıf usta lezzetli turşuların tarifini paylaştı; Turşunun lezzetli olması için bilmeniz gereken kurallar.
* Malzemeler mutlaka iyi durumda olmalı. Bozulmuş ve çürümüş sebzelerden turşu olmaz. İsraf olmasın diye bu sebzeleri turşu yapmak mantıklı gelebilir. Ancak yapılan bu turşular hem sağlıksız hem lezzetsiz olur.
* Turşular mutlaka cam kavanozlarda yapılmalı. Plastik bidonlar turşunun tadını bozar.
* Turşuları mutlaka serin yerde muhafaza etmek gerekiyor. Güneş alan yerde bekletilen turşular çabuk bozulur.
KITIR KITIR KARIŞIK TURŞU TARİFİ
Kıtır kıtır karışık turşunun tarifi nasıldır?
Gerekli malzemeler;
1 adet beyaz lahana
6-7 adet havuç
1 adet karnabahar
Yarım bardak sarımsak
1 adet limon
Turşu suyu hazırlamak için:
1-2 kaşık limon tuzu
1,5 litre su
1 bardak salamura tuz
1 bardak üzüm sirkesi
Karışık kış turşusunun tarifi;
*Beyaz lahanayı irice doğrayın.
*Havuçları halka halka doğrayın.
*Limonu halka şeklinde dilimleyin.
*Turşu bidonunun dibine nohudu koyun, karışık olarak lahana, karnabahar ve havuçları dizin.
*Aralara da sarımsakları koyun.
*Bidonun üzerine limonları koyun.
*Turşu suyu için bir kaba bütün malzemeleri koyup karıştırın.
*Bu karışımı sebzelerin üzerinden bidonunuza boşaltın ve ağzını sıkıca kapatın.
*Turşunuzu güneş görmeyen nemli bir ortamda saklayın.
Evet karışık kış turşusunun tarifi bu şekildedir; Bu tarife göre yapacağınız turşunuz çok ama çok daha sağlıklı olacaktır.;