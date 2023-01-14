Ekranda yaprak dökümü.. TV8'in en iddialı projesiydi..

tv8 ekranlarında yayınlanan TV dizisi 'Sıfırıncı Gün' bir yandan reyting kaybı yaşarken bir yandan da ayrılıklarla sarsıldı. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan tv8'de başka ayrılıklarda yaşanabileceği öne sürülüyor.

Ekranda yaprak dökümü.. TV8'in en iddialı projesiydi..

İlk bölümü Kuzey Makedonya'da büyük dalga konusu olan 'Sıfırıncı Gün' dizisinde ayrılık yaşandı. Dizi başladığı ilk bölümden itibaren reyting kaybı yaşıyor.

Ohri, Üsküp gibi kentlerde ilk bölümü çekilen dizi, kanalın en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak beklenen başarı bir türlü elde edilemedi. Hatta dizinin 10.bölümde final yapabileceğine yönelik iddialarda ortalıkta dolaşıyor.

İDDİALI OYUNCU DİZİYE VEDA ETTİ

Öte yandan 'Sıfırıncı Gün' dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadroya veda eden oyuncu da belli oldu.

Ekranda yaprak dökümü.. TV8'in en iddialı projesiydi.. - Resim : 1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tipi’si Savaş Özdemir bu sezon tv8’in iddialı polisiye macera dizisi “Sıfırıncı Gün’de seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Özdemir dizide Sırtlan adlı Makedonya’dan gelen bir karaktere hayat veriyordu.


Etkili oyunculuğu ve yarattığı başarılı karakterlerle seyircinin gönlünde taht kuran Özdemir, 4. bölümde ekibe veda edecek. Yapımla anlaşıp projeye veda eden Özdemir’i ayrılığı da çok konuşulacak. Sıfırıncı Gün dizisinde son olarak yönetmen değişikliği yaşanmış, diziyi M. Çağatay Tosun diziyi çekmeye başlamıştı.

DİZİ FİNAL YAPABİLİR Mİ?

Öte yandan 'Sıfırıncı Gün' dizisinin final yapıp yapmayacağını söylemek henüz çok erken. 10.bölümden sonra dizinin devam edip etmeyeceği belli olacak. 

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