Yalı Çapkını dizisi için büyük şok! Çöküş başladı... Final ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisi haftalardır izlenme rekorları kırıyor. Dizinin reyting birinciliği televizyon dünyasını şaşkına çevirmiş durumda.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumu ise çok sevildi. Seyran ve Ferit'i neredeyse Türkiye'de tanımayan kalmadı.

Yalı Çapkını'nın bu başarısı kanal yönetimini de oldukça mutlu ediyor. Ancak işler değişebilir. Hatta Yalı Çapkını dizisi hızlı bir düşüş yaşayabilir.

ÇOK FAZLA ŞİKAYET EDİYOR

Yalı Çapkını dizisi her ne kadar en çok izlenen dizi olsa da dizideki çarpık ilişkilerin yer aldığı sahneler en çok şikayet edilen sahneler arasında yer alıyor.

Şimdiye dek yoluna rakipsiz devam eden 'Yalı Çapkını' dizisine iddialı bir rakip geldi.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yalı Çapkını” dizisinin zirvede olduğu cuma reytinglerine yeni bir dizi daha katıldı. atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi “Ateş Kuşları” listeye çok hızlı bir giriş yaptı. Yalı Çapkını Total’de 13.24, AB’de Ateş Kuşları 8,50 2. sırada, Kızılcık 4.21’le 8. oldu. AB’de ise Yalı Çapkını 9,91 ile birinci, Kızılcık Şerbeti 5.55 ile 2., Ateş Kuşları 5.33’le 3. sırada yer aldı.

ABC1’de ise Yalı Çapkını 11.94’le birinci, Ateş Kuşları 7.04’le 2., Kızılcık Şerbeti 5.85’le 6. oldu. Bozdağ Film reyting sıralamasını paylaşıp “Bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler!” mesajını yayınladı.

HAZİRAN AYINDA FİNAL ZAMANI

Yalı Çapkını dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Reytingler iyi giderse gelecek sezonda da dizinin devam etmesi bekleniyor.