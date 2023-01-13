Star TV'deki en iddialı diziydi.. Yalı Çapkını için bomba karar

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'' gibi isimlerin başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dizinin yayınlanan tekrar bölümleri bile izlenme rekorları kırıyor. Özellikle youtube üzerindeki fragmanlar milyonlarca kişi tarafından seyrediliyor.

Bu durum Star TV içinde büyük şaşkınlık yaratmış durumda.

YILLARCA DİZİLERİ YERLERDE SÜRÜNÜYORDU

Yıllardır Star TV ekranlarında yayınlanan diziler reytinglerde dibi görmüş durumdaydı. Kanalda yayınlanan diziler peş peşe final yapıyordu. Star TV geçtiğimiz sezona Yalı Çapkını dizisi sayesinde damga vurmuştu.

DEV BÜTÇELER KONUŞUYOR

Star TV yönetimi bu reyting başarısını devam ettirmek için dev bütçeler ayırdı. Yalı Çapkını dizisine bu kapsamda bomba oyuncular konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Seyirci tarafından heyecanla takip edilen dizi, her hafta bir başka sahnesi ile olay oluyor.

Seyircileri bu bölümde ise yeni bir sürpriz bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın edindiği bilgiye göre; yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan projeye yapım şirketinin yeni başlayan dizisi Ömer’in oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı, Reşat ve Ömer karakterleriyle konuk oluyor.

OGM’nin Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinde de yaptığı dizi misafirliği, Yalı Çapkını ve Ömer'le devam edecek.

Öte yandan edinilen bilgiye göre ''Yalı Çapkını'' dizisinin gelecek sezonda da devam etmesi bekleniyor.