Salçadaki küflenme sorununu bir damlası bile önlüyormuş! Aşçılar biliyordu

Salça, Türk mutfağındaki bir çok yemekte kullanılıyor. Marketten alınan veya evde yapılan salçalarda zamanla küflenme sorunu oluşabiliyor.

Salçadaki küf sorununu ortadan kaldırmak ise sanıldığı kadar zor değil. Zeytinyağı sayesinde salçadaki küf sorunundan kurtulabileceksiniz.

Nasıl yapılacak?

Salçanın üzerine 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı dökün. Zeytinyağı salçanın küflenmesini önleyecek ve uzun süre salçanız sağlıklı kalacak.

Peki evde salça nasıl yapılır?

Marketten alınan salçalar arasında da elbette kaliteli markalar var. Ancak evde de salça yapmak sanıldığı kadar zor değil. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bir kaç küçük püf nokta sayesinde evde rahatlıkla salça yapabileceksiniz.

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Salça yapımı için gerekli malzemeler;

Salça yapımı malzemeler

10 kg domates

Turşuluk tuz ve zeytinyağı

Yapılışı



1. Adım: ilk olarak domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.

2. Adım: daha sonra domatesleri robottan geçirin ve tencerenin içerisine boşaltın.

3. Adım: çok kısık ateşte püre haline getirmiş olduğunuz domatesleri, koyu kavama gelinceye kadar pişirin.

4. Adım: domatesleri ateşten aldıktan sonra içerisinde parça kalmadığından emin olmak için blenderdan geçirin.

5. Adım: tuz miktarını kontrol edip ekleyerek tepsilere paylaştırıp güneşe koyma işlemine geçebilirsiniz.

6. Adım: Hazırladığınız domates salçasını soğuduktan sonra steril edilmiş kavanozlara doldurun. Üzerlerine zeytinyağı ilave ederek sıkıca kapatın. Zeytinyağı hava ile teması keser, bozulmadan saklanmasını sağlar.

Salça yaparken bir takım püf noktalarına da dikkat etmek gerekiyor. Tariflerimizi okuduktan sonra püf noktalarına da göz atmanız daha lezzetli bir salça yapmanıza yardımcı olabilir.

Lezzetli salça yaparken bilmeniz gereken püf noktalar

*Salça koyduğunuz kavanozların içerisine muhakkak zeytinyağı ekleyin. Eklediğiniz zeytinyağı salçanızın küflenmesini önleyecektir.

* Salçayı ateş üzerinde kurutmak istiyorsanız muhakkak başında beklemelisiniz ve bu işlemi kısık ateşte gerçekleştirmelisiniz.

* Salçayı tencere içerisinde kavurma işlemi gerçekleştirirken muhakkak tahta kaşık kullanmalısınız.

*Aynı zamanda salçanın bozulmaması için içerisine az bir miktarda kekik ilave edebilirsiniz.

*Katkı maddesi kullanmadan ve yazın mevsiminde yetişmiş olan domateslerle salça yapabilirsiniz. *Konserve salçalar kullanmak yerine ev yapımı salçaları tercih etmenizde fayda var. Mis gibi tazecik pişen ekmeğinizin üzerine ev yapımı mis gibi organik salçanızdan sürmek istemez misiniz? Kim istemez ki!

*Hem organik olması açısından hem de hangi koşullarda yapıldığını bilerek bilinçli bir şekilde salça tüketmek sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

Kaynak: Milliyet - Gerçek Gündem