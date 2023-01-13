Halk TV kapatılacak mı? Şok etkisi yaratan açıklama yapıldı

Bir süredir RTÜK peş peşe muhalif kanallara cezalar yağdırıyor. En çok ceza alan kanallar arasında da Halk TV yer alıyor.

RTÜK tarafından ağır cezalarla karşı karşıya kalan Halk TV hakkında şok etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddia AKP'nin yayın organlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı tarafından yapıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Halk TV yönetiminden söz konusu iddiaya nasıl bir yanıt geleceği ise büyük merak konusu oldu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?

Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış, 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay."

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasını ciddiye alanlarda oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları AKP'nin seçim öncesi böyle bir hamlede bulunabileceklerini öne sürdüler. Medyanın büyük bir bölümünün AKP yandaşı olduğu Türkiye'de Halk TV, KRT, TELE1 ve ARTI TV gibi kanallar muhalif yayın yapıyor.