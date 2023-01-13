Halk TV kapatılacak mı? Şok etkisi yaratan açıklama yapıldı

Halk TV için deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi Rasim Ozan Kütahyalı.. İşte medya dünyasında deprem etkisi yaratan Halk TV iddiası..

Halk TV kapatılacak mı? Şok etkisi yaratan açıklama yapıldı

Bir süredir RTÜK peş peşe muhalif kanallara cezalar yağdırıyor. En çok ceza alan kanallar arasında da Halk TV yer alıyor.

RTÜK tarafından ağır cezalarla karşı karşıya kalan Halk TV hakkında şok etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddia AKP'nin yayın organlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı tarafından yapıldı.

Halk TV kapatılacak mı? Şok etkisi yaratan açıklama yapıldı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Halk TV yönetiminden söz konusu iddiaya nasıl bir yanıt geleceği ise büyük merak konusu oldu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?

Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış, 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay."

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasını ciddiye alanlarda oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları AKP'nin seçim öncesi böyle bir hamlede bulunabileceklerini öne sürdüler. Medyanın büyük bir bölümünün AKP yandaşı olduğu Türkiye'de Halk TV, KRT, TELE1 ve ARTI TV gibi kanallar muhalif yayın yapıyor. 

Canan Karatay uyarmıştı! Çayla ilgili korkutan gerçek doğruymuş Gözden Kaçmasın 13 Ocak 2023 02:18
Çöp diye atıyorduk - Oysa yanmış tavayı pırıl pırıl yapıyor Gözden Kaçmasın 12 Ocak 2023 17:36
Patlıcan böyle kızartılırsa ne kararıyor ne yağ çekiyor.. Aşçıların sırlarıyla Yaşam 12 Ocak 2023 17:33
FOX TV ekran yüzünü kaptırdı... Artık Star TV'de olacak.. Gözden Kaçmasın 12 Ocak 2023 14:38
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları
Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun! Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun!