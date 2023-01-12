Çöp diye atıyorduk - Oysa yanmış tavayı pırıl pırıl yapıyor

Süt bozulduğu zaman çöpe atmayız. Bozuk sütle yapılabilecek şeyleri şimdi sizlerle paylaşacağız. Özellikle yanmış tavalarınızı sütle temizlemeniz mümkün olacak. Bir çok kişi tavaları yandığı zaman ya çöpe atıyor yada telle ovalayarak tavaya zarar veriyor. Tavanızı çizmeden de temizlemek mümkün. Bozuk süt veya normal sütle yanmış tavalarınızı tertemiz yapmanız mümkün.

BİR BARDAK SÜTLE YANMIŞ TAVALARI PIRIL PIRIL YAPIN

Yanmış tavaları temizlemek tam anlamıyla bir işkencedir. Çünkü leke tam olarak işlediği için ne yaparsanız yapın bir türlü çıkmaz. Bu durumda da lekelerden kurtulmak yerine boşvermeyi tercih ederiz. Bir süre sonra da o tava çöpe gider. İşte bunu yaşamamak için bir bardak süt yeterli oluyor.

Yanmış tavalarınız varsa, bir bardak süt yardımıyla yanık lekelerini söküp atabileceksiniz. Öncelikle yanmış tavanızı ocağa alın. Ardından ister taze ister bozuk bir bardak sütü tavaya ilave edin. Süt kaynar kaynamaz 1 çay kaşığı kadar karbonat ilave edip kaynatmaya devam edin. Toplamda 15 dakika kaynaması gerekiyor.

Kaynattıktan sonra fazla sütü dökün. Bir bulaşık süngeri yardımıyla tavanın kenarlarındaki süt köpüklerini kurumadan hemen temizleyin. Ardından tavayı sudan geçirip yarım çay bardağı sirke ekleyin. Bulaşık süngeriyle tavanı ovalamaya başlayın. Yavaş yavaş yanıkların ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

BOZUK SÜTLE BAŞKA NE YAPILIR? iŞTE BOZUK SÜTÜN DİĞER KULLANIM ALANLARI

Hamur işlerinde kullanın



Ekşimiş sütü özellikle hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Diğer malzemeler ve pişirme süreci kötü tadını bastıracaktır.

Çorbalarınızın kıvamını arttırın



Hamur işlerinde olduğu gibi, sulu yemeklerinizde de bozuk süt kullanabilirsiniz. Bozuk süt çorbalarınızın kremamsı bir kıvam katacak. Ancak miktarını doğru ayarlamanız gerekiyor.

Eti yumuşatmak için kullanın



Sütte bulunan laktik asit eti yumuşatmak için mükemmel. Etinizi pişirmeden önce ekşimiş sütte bekletebilirsiniz.

Eti yumuşatmak için kullanın



Sütte bulunan laktik asit eti yumuşatmak için mükemmel. Etinizi pişirmeden önce ekşimiş sütte bekletebilirsiniz.

Yüzünüzü parlatın



Laktik asit cildinizin pürüzsüz ve sıkı olmasına da yardımcı olur. Bir miktar bozuk sütle suyu karıştırıp yüzünüzü bu karışımla yıkayın. Parmaklarınızı kullanarak sütün cildinize nüfuz etmesini sağlayın. Günün geri kalanında süt kokmamak için yüzünüzü musluk suyuyla güzelce yıkayın.

Süt banyosu yapın



Sütün cilde faydalarından sadece yüzünüz yararlanmak zorunda değil. Küvete doldurduğunuz suyun içine birkaç bardak süt ekleyin. Kokudan rahatsız oluyorsanız birkaç damla da güzel kokan doğal yağlardan ekleyebilirsiniz.

Bitkilerinizin güçlenmesini sağlayın



Saksıdaki ve bahçedeki bitkilerinizin kalsiyum almasını sağlamak için bozuk süt ve bir miktar suyu karıştırıp bitkilerin dibine dökün. Kalsiyum sizin olduğu gibi bitkilerinizin de daha güçlü büyümesini sağlar. Bu yöntem özellikle domates yetiştirirken oldukça işe yarıyor.

Salataya dökün



Bozuk sütte oluşan yoğun kaymağımsı parçalar ve bozuk sütü salata soslarında kullanabilirsiniz.

Sütün bozulmamasını istiyorsanız dondurun



Çok fazla süt aldınız ve bozulmadan saklamak istiyorsanız buzluğa atarak dondurun. Buzluktan çıkardığınızda yeni almış gibi kullanabilirsiniz.



Bu yöntemleri sadece çiğ ve pastörize edilmemiş süt ile uygulamalısınız! Pastörize sütün çok daha hızlı tüketilmesi gerekir. Herhangi bir alerjik reaksiyona ve hassasiyete karşı bu yöntemleri uygulamadan önce uzmana danışın!

ÖNEMLİ UYARI!

Bozuk sütü evcil hayvanlarınıza sakın yedirmeyin. Özellikle kediler çok hassas hayvanlardır. Onlara iyilik yaptığınızı sanıp bozuk sütü veriyorsanız, dökün daha iyi. Kedilere verilen bozuk süt zararlıdır. Çoğu zaman veteriner hekimler taze sütü bile kedilere önermemekteler.

Kaynak: Haberciniz- Yeni Akit- Gerçek Gündem