Kadife gibi yumuşacık oluyor; Bayatlamayan poğaçanın sırrıymış

Kadife gibi yumuşacık olan bir poğaça tarifi. Aynı pastanelerdeki kadar lezzetli oluyor. Tadı damaklarda kalıyor.

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Kadife gibi yumuşacık oluyor; Bayatlamayan poğaçanın sırrıymış

Pastanelerde yapılan poğaçalar nedendir bilinmez çok daha lezzetli oluyor. Evde de pastanelerdeki kadar lezzetli poğaçalar yapmak aslında hiçte zor değil.

Sadece poğaça yaparken bazı püf noktaları bilmek gerekiyor.

İşte kadife gibi yumuşacık poğaça tarifiyle ilgili bilmeniz gerekenler.

Kadife Gibi Yumuşacık Poğaça İçin Malzemeler;

1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı ılık süt
2 yumurta akı
1 paket yaş maya
2 tatlı kaşığı toz şeker
5-6 bardak un
İçine, isterseniz peynir

Kadife gibi yumuşacık oluyor; Bayatlamayan poğaçanın sırrıymış - Resim : 1

Kadife Gibi Yumuşacık Poğaçanın Tarifi,

*Önceden ılıtmış olduğumuz sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde ekliyoruz. 

*Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle güzelce karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyerek yoğuruyoruz.
*Hamurumuzun yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor.
* Ardından yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz.
* Bu işlemin ardından; Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir.
*Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp sonrasında da şekil veriyoruz.
* Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla hazırladığımız poğaçalarımızı diziyoruz.
*Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak 1 saat kadar dinlendirirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.
*Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika üzeri nar gibi kızarana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz.
Afiyet olsun...

Pişirdiğiniz poğaçaların tamamını tüketmeyecekseniz ağzı kapalı bir saklama kabında muhafaza edebilirsiniz. 

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